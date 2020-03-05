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05.03.2020 11:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области заработала "семейная приемная"

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Региональная общественная приемная "Единой России" запускает новый формат работы - "Семейная приемная". В ней специалисты министерства труда и социального развития Новосибирской области рассказывают о новых мерах поддержки многодетных и молодых семей, которые обозначены в президентском послании.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

На какие льготы имеют право родители и куда за ними обращаться? Какие дополнительные меры поддержки получают многодетные и молодые семьи? В чем суть новых выплат для семей из послания президента Федеральному Собранию и когда жители области начнут их получать?

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирский губернатор призвал работать для каждого конкретного жителя

Такие вопросы часто возникают у каждой мамы и каждого папы в Новосибирской области. К сожалению, на эти вопросы не всегда легко получить ответ - тем более, юридически точный. Поэтому региональная приемная единороссов в рамках своего нового проекта "Семейная приемная" организовала для жителей области серию семинаров, на котором интересующиеся могут получить информацию о льготах и выплатах для семей из первых рук - от специалистов областного минсоцразвития и управления Пенсионного фонда по НСО.

- Прошла первая встреча в подобном формате, - комментирует руководитель региональной общественной приемной, депутат заксобрания Елена Тырина.- Мы планируем расширять работу "Семейной приемной": проводить такие семинары на местах и в районах, делать это регулярно, оборудовать наши приемные специальными детскими уголками, чтобы родители могли оставить детей поиграть, пока занимаются своими делами. Наша задача - помогать, объяснять, как получать те или иные меры поддержки, стать не на словах, а на деле действительно ближе к людям.

Напомним, что новые форматы работы региональной общественной приемной Партии инициировал в январе этого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Работать в проактивном режиме, не только "на прием", но и "на передачу", стать "одним окном" в общении жителей с органами власти - так он обозначил ключевые задачи для общественной приемной.

Справка

Закон о расширении программы федерального маткапитала (35-ФЗ) действует с 1 марта 2020 года. По нему маткапитал начинает выплачиваться уже за 1-го ребенка, рожденного после 1 января 2020 года - 466 617 рублей. Если в этом и следующих годах в семье родится второй, третий или следующий ребенок - маткапитал составит 616 617 рублей. По всем вопросам можно обращаться на горячую линию Пенсионного фонда РФ в НСО 229-19-49. Областной семейный капитал: 108 160 рублей за третьего или последующих детей (выдается один раз). Использовать можно по достижению ребенком полутора лет.

Об областном семейном капитале можно узнать по телефону горячей линии Минтрудсоцразвития НСО 8-800-100-00-82.

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