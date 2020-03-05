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05.03.2020 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске двух главврачей уволили из-за смерти многодетной матери

Текст: Наталья Граф (Омск)
В Омской области руководители Калачинской и Горьковской ЦРБ Игорь Соколов и Валерий Корсаков лишились постов после смерти многодетной сельчанки.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Служебная проверка показала отступления от стандарта оказания медицинской помощи при госпитализации жительницы Горьковского района.

- После вмешательства губернатора Омского региона Александра Буркова в резонансное дело Елены Евсеевой в областном министерстве здравоохранения принято решение освободить от занимаемых должностей главных врачей Калачинской и Горьковской ЦРБ, - сообщила "РГ" представитель минздрава региона Галина Назарова.

Фото: iStock
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44-летняя мать четверых детей скончалась после того, как ей не смогли установить правильный диагноз. Сельчанка обратилась в поликлинику с жалобой на головную боль и тошноту. Но врачи отпустили ее домой, несмотря на высокое давление. К вечеру она почувствовала себя еще хуже, родные вызвали скорую помощь. Пациентку госпитализировали в Горьковскую ЦРБ, затем направили в Калачинскую ЦРБ.

После этого по непонятным причинам больную еще несколько раз транспортировали из одной больницы в другую, вместо того чтобы оказывать необходимую помощь. В результате спустя шесть дней многодетная мать умерла.

- В первую очередь, это недооценка состояния больного врачом, и второе - нарушения в организационных процедурах. Если бы этих двух видов нарушений не было, ситуация была бы другая, - отметил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков.

- Виновные должны быть наказаны. И не просто уволены, а привлечены к ответственности, - заявил глава региона Александр Бурков. - Чтобы не было такого, что мы сегодня руководителя увольняем, а он завтра всплывает в новом теплом месте, с высокой заработной платой. Раз мы приняли решение об увольнении и наказании, значит, должны нести ответственность.

Сейчас проверку по факту смерти многодетной матери проводят правоохранительные органы.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Халатность врачей

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