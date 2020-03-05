Ветераны отказались платить за плохую еду и попали под суд

Новосибирский дом ветеранов судится к 63-летним Виктором Мосейчуком. Социальное учреждение намерено взыскать с военного инвалида второй группы 233 тысячи рублей.

И сумма эта не окончательная. Возможно, в результате судебного разбирательства Виктору Мосейчуку придется заплатить гораздо больше.

В Новосибирском доме ветеранов действует удивительная система расчета платы за социальные услуги. Она измеряется не в рублях. А в процентах от дохода проживающего: три четверти дохода. И не доли меньше.

Доходы, что характерно, у всех разные. Например, бывший спецназовец Виктор Мосейчук, который был тяжело ранен в Чечне, получает около 25 тысяч рублей в месяц. А социальная пенсия Александра Жукова - тоже инвалида, живущего в Новосибирском доме ветеранов, и тоже попавшего в должники (с него дом требует полмиллиона), всего чуть больше 8 тысяч рублей. Доход в три раза меньше, чем у соседа с военным прошлым. Но и тот, и другой должны отдавать три четверти.

Чиновники ссылаются на закон. Однако ничего подобного там нет. В Федеральном законе "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" сказано, что размер платы за социальные услуги рассчитывается на основании тарифов, но при этом не может превышать 75 процентов дохода проживающего. Согласитесь, разные формулировки.

Суды по искам дома ветеранов к Жукову и Мосейчуку начались практически одновременно. У ответчиков одно желание - платить только за те социальные услуги, которые им нужны. Федеральный закон им такое право выбора предоставляет. А региональное министерство труда и соцразвития - ни в коем случае. Здесь не так давно издали приказ, закрепив за домом ветеранов комплекс услуг. Теперь считается, что в стационаре оказывают не десятки мелких, а единый комплекс, от которого нельзя отказаться. Ни за что. Ни при каких обстоятельствах. Получай комплекс - отдавай 75 процентов дохода.

Но Виктор Мосейчук, например, хочет платить за 10 услуг из 69, то есть за те, которые ему, действительно, нужны. Он написал заявление об отказе от питания, которое его не устраивает, на имя директора дома еще в 2015 году. Оно было проигнорировано. И суд об этом Виктор тоже проиграл - комплекс, ничего не попишешь!

Сейчас, чтобы не голодать, Виктор, получив пенсию, берет рюкзак и ковыляет на костылях в магазин. Там покупает сметану, пельмени, которые варит в микроволновке, сало, колбасу, хлеб и прочую еду, которой он доволен. Но этого права его хотят лишить, принудив питаться бурдой в столовой и отдавать за это все деньги - на пельмени и сало из магазина остатков уже не хватит.

Он клянется, что не подписывал договор с соцучреждением о том, чтобы у него забирали 75 процентов всего дохода, включая ЕДВ. Однако представитель дома ветеранов заявил, что такой договор ответчиком подписан. Но если этот договор Виктора не устраивает, причем, давно, почему бы его не расторгнуть и не переписать? И если еда невкусная, то почему бы не проверить, что и как готовят в доме ветеранов?

Следующее заседание по иску к Мосейчуку состоится 6 апреля. Александр Жуков встретится с оппонентами в суде уже сегодня - 5 марта.

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