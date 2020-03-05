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05.03.2020 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Эльбрусе альпинист сорвался с высоты 5200 метров

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Недалеко от самой вершины горы Эльбрус на высоте 5200 метров в расщелину сорвался неизвестный альпинист. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, сейчас экстремала ищут спасатели.

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"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус начаты поисково-спасательные работы. На высоте 5200 метров один из участников восхождения на гору Эльбрус из зарегистрированной группы из Краснодарского края заметил, как неизвестный альпинист сорвался со склона и упал в расщелину", - говорится в сообщении.

На данный момент спасатели еще не установили личность сорвавшегося, но есть предположение, что это один из участников иностранной группы альпинистов, которая зарегистрировалась в МЧС перед подъемом на гору. На поиски туриста отправились специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России - шесть человек и две единицы техники.

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