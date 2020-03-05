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05.03.2020 11:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Ставрополье "Суперграчи" уничтожили ракеты "террористов"

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 "Суперграч" уничтожили тактические ракетные комплексы условного противника. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Фото: Минобороны РФ / youtube.com
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По легенде учений, которые прошли на специализированном авиационном полигоне в ЮВО, вооружение неприятеля совершало марш на стартовые позиции. Пилоты штурмовиков уничтожили мишени, которые имитировали технику "террористов", с помощью неуправляемых авиационных ракет и пушечного оружия. Под огонь попали также наблюдательные пункты и пункты управления артиллерией.

Под конец учебного задания экипажи Су-25СМ3 провели так называемую зачистку - парный заход на цели, на которые сбросили авиабомбы.

Как уточнили в ЮВО, во время учений акцент был сделан на навигацию. Пилоты совершали авианалеты по заданным координатам. При этом им нужно было уходить от ответного удара зениток условных террористов.

Справка "РГ"

За прошедшие годы штурмовик Су-25 неоднократно модернизировали. Самая современная на сегодняшний день версия - Су-25СМ3. Благодаря новой авионике самолет может применять более современные ракеты, в том числе управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Одним из главных нововведений является комплекс "Витебск", защищающего самолет от ПЗРК.

А в начале этого года Су-25СМ3 пополнился и авиационный полк штурмовой авиации ЮВО в Ставропольском крае. Теперь летчики могут поражать наземные и воздушные цели даже в облаках и на большом расстоянии.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край РГ-Видео

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