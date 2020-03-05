Белоусов сообщил о решении не проводить ПМЭФ-2020

Власти РФ приняли решение не проводить в этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Поводом для отмены форума стало объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации на фоне масштабного распространения коронавируса и информацией о случаях заражения в странах-участниках форума.

"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", - приводят цитату Белоусова РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

Это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Основные мероприятия ПМЭФ-2020 должны были пройти 3-6 июня 2020 года в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".