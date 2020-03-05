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05.03.2020 20:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Белоусов сообщил о решении не проводить ПМЭФ-2020

Текст: Юлия Кривошапко

Власти РФ приняли решение не проводить в этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Поводом для отмены форума стало объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации на фоне масштабного распространения коронавируса и информацией о случаях заражения в странах-участниках форума.

Фото: EPA
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"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", - приводят цитату Белоусова РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

Это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Основные мероприятия ПМЭФ-2020 должны были пройти 3-6 июня 2020 года в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Экономика ВЭД Правительство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Экономический форум в Санкт-Петербурге

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