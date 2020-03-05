Число посетителей в Эрмитаже уменьшил коронавирус

По словам директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, число посетителей музея в последнее время уменьшилось на восемь процентов. Однако это не пугает руководство музея:

- Зато сейчас дети могут спокойно ходить по залам и сидеть на полу, как это бывало лет 15 назад, - сказал Михаил Пиотровский.

По его словам, измерять эффективность культуры количеством туристических посещений неправильно.

При этом директор Эрмитажа подчеркнул, что сотрудники музея защищены, как и положено в сегодняшних условиях, медицинскими масками, но оценить, насколько уменьшилось число зрителей из Китая он не может:

- В Эрмитаже не считают посетителей по национальным признакам, - сказал он. - Это было бы проявлением ксенофобии.

Вместе с тем, Михаил Пиотровский отметил, что на 24 марта в Эрмитаже запланировано открытие выставки молодых корейских художников. Их работы уже в пути. Однако сказать, приедут ли на открытие авторы произведений, он пока не готов. Запланирована в Эрмитаже и выставка художников Китая. По предварительным договоренностям, она должна пройти в мае.