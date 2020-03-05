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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Элла Памфилова рассказала о подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции
Текст: Айсель Герейханова (Стрельна)
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8103)
Никаких возможностей для "каруселей" на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ не будет. Главная задача ЦИК - сделать так, чтобы эта уникальная процедура ни у кого не вызывала сомнений, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Главная задача ЦИК - сделать так, чтобы процедура голосования ни у кого не вызывала сомнений, заявила Элла Памфилова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Главная задача ЦИК - сделать так, чтобы процедура голосования ни у кого не вызывала сомнений, заявила Элла Памфилова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Главная задача ЦИК - сделать так, чтобы процедура голосования ни у кого не вызывала сомнений, заявила Элла Памфилова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В четверг в Стрельне открылся второй Общероссийский электоральный медиафорум. Предстоящее общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ, которое пройдет 22 апреля, стало одной из главных тем для разговора представителей ЦИК, журналистов, экспертов и политиков.

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Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что кампания стартует в тот день, когда вступит в действие вторая статья законопроекта о поправках в Конституцию РФ. "Ровно в этот день мы с вами, вся наша избирательная система стартует в полной мере", - подчеркнула она. Напомним, ранее Владимир Путин подписал распоряжение, которым возложил на ЦИК РФ организацию подготовки проведения всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Важно, что ЦИК агитацией заниматься не будет, подчеркнула Памфилова. "Приходите - не приходите, голосуйте "за" или "против" - это не наша функция. Здесь, я так понимаю, общаясь с законодателями, что никакой жесткой агитации "за" или "против" не будет. Свобода позиций, пожалуйста, спорьте, дискутируйте, обсуждайте", - сказала она. Перед днем голосования также, скорее всего, не будет дня тишины, заявила глава ЦИК журналистам. По ее словам, в законопроекте не регламентируется порядок агитации. "Исходя из того проекта, который есть, день тишины не предусматривается. Могу только предполагать, что, скорее всего, его не будет", - сказала она.

Основная задача ЦИК - масштабное информирование: когда и где будет проходить голосование, возможности "Мобильного избирателя" и так далее. "Мы должны объяснить все права и возможности, которые есть... По масштабу эта кампания приближена к президентской, можно так сказать", - подчеркнула Памфилова. Так, на каждом участке для голосования по законопроекту об изменениях в Конституции можно будет ознакомиться с поправками к Основному Закону. Кроме того, уже 11 марта на заседании ЦИК сможет представить логотип и слоган кампании. Она также сообщила, что граждане РФ 22 апреля будут иметь статус не избирателя, а участника голосования. "Наши граждане - потенциальные участники голосования. В принципе идентично избирателю, но в данном случае - это участник голосования", - сказала глава ЦИК.

Фото: iStock
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Напомним, что у граждан будет возможность досрочно проголосовать за три дня до 22 апреля. Памфилова заверила, что все списки будут четко проверять и перепроверять: возможностей для "каруселей" не будет. Сами заявления по досрочному голосованию закончат принимать за пять дней. "Это для того, чтобы у нас было два дня до начала досрочного голосования, чтобы могли четко выверить эти списки, четко проверить и перепроверить", - пояснила Памфилова. По ее словам, главная задача ЦИК - "обеспечить полную достоверность". "Чтобы процедура голосования не вызывала сомнений", - подчеркнула она.

День голосования 22 апреля планируется сделать нерабочим. Памфилова заявила, что в связи с этим комиссия подготовит запрос в министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой объяснить работникам порядок оплаты труда в этот день. "Чтобы досконально все объяснили, и не было никаких спекуляций по поводу того, что кто-то что-то не будет оплачивать", - пояснила она и добавила, что в школах, где будут находиться участки для голосования, не планируется делать дополнительных выходных дней.

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