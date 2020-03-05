Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

В четверг в Стрельне открылся второй Общероссийский электоральный медиафорум. Одной из главных тем для обсуждения стало проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон. "Ведь мне могут одни предложения нравиться, а другие - нет", - заметил Ванденко. Памфилова на это ответила, что "технологически немыслимо" голосование по каждой поправке отдельно.

"Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Не может быть бюллетень - книга целая", - сказала она.

У каждого человека есть возможность внимательно ознакомиться с пакетом поправок, поразмышлять, посмотреть, и для себя решить, что перевешивает, подчеркнула Памфилова. В частности, на каждом участке для голосования будет лежать действующая Конституция РФ и представлены, предлагаемые к ней поправки.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.