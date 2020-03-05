В Северной столице запустили новый проект "Место, где я живу". Он призван решить одну из главных проблем мегаполисов - потерю исторической значимости и самобытности отдельных районов.

Важно, что кураторы проекта намерены объединить усилия разных поколений - и студентов, и людей пенсионного возраста. Под руководством экспертов по социальному проектированию участники сначала пройдут обучение, а затем совместными усилиями реализуют идеи по улучшению окружающей их жизни: созданию новых общественных пространств, народных музеев, необычных экскурсий.

- С одной стороны, Петербург - культурная столица, город с уникальной архитектурой и сложной военной историей, - говорит куратор проекта Юлия Мальцева. - А с другой - большинство горожан живут здесь и сейчас, причем чаще всего не в центре, а в спальных районах. И для них ощущение уникальности того места, в котором они проводят жизнь, не менее важно.

Реализовывать проект для начала планируется в четырех районах города. Принять в нем участие и сделать свой район лучше смогут все желающие. Наиболее удачные и оригинальные замыслы получат финансовую помощь.

Проект "Место, где я живу" был создан некоммерческой организацией "Серебряный возраст" при поддержке Фонда президентских грантов. Как отмечают его координаторы, он позволит не только улучшить качество жизни в районах города, но и сформировать эффективные формы передачи профессионального опыта людей старшего возраста молодежи, создать между ними "диалог на равных" и укрепить связь между поколениями.

- Люди в мегаполисах сильно разобщены, - подчеркивает Юлия Мальцева. - А ведь единственный способ передачи культурного кода, делающего место проживания родным и близким, - коммуникация со старшим поколением, то есть носителями городского фольклора, знатоками неофициальной топонимики, да и просто теми, кто видел город таким, каким мы его не видели.