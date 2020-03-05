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05.03.2020 18:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин утвердил Основы госполитики в Арктике

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года. В документе говорится о необходимости повысить боевые возможности войск в Арктике и предотвратить попытки хищения госсредств.

В документе перечислены задачи в сфере обеспечения безопасности в Арктической зоне России. В их числе - пресечение попыток хищения бюджетных средств на развитие региона.

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Другие задачи - приведение структуры и численности органов внутренних дел и войск Росгвардии в Арктической зоне в соответствие с задачами в сфере обеспечения общественной безопасности, создание и модернизация инфраструктуры, в том числе строительство жилья.

В Основах госполитики также говорится о необходимости расширить участие частных инвесторов в проектах на территории Арктического шельфа, в том числе в сфере геологоразведки месторождений углеводородов, их добычи и переработки. При этом государство должно сохранить контроль за реализацией проектов.

В документе также прописаны задачи в сфере обеспечения военной безопасности. Это повышение боевых возможностей войск в Арктике, "поддержание их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против РФ", усовершенствование контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой, создание и модернизация объектов военной инфраструктуры.

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