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05.03.2020 07:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Снюсы удалят из интернета

Текст: Валентина Зотикова, Татьяна Ткачёва, Анна Шепелева, Марина Ледяева
Регионы продолжают запрещать продажу снюсов на своих территориях. И даже в более жесткой форме, чем это планировалось сначала.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Архангельской области ввели полный запрет на розничную продажу бестабачных никотиновых смесей. В первом варианте закона предполагалось ограничиться только несовершеннолетними покупателями, однако в итоге опасный товар вообще запретили.

Фото: Воронежская областная Дума
В Воронежской области запретили продажу вейпов и аналогов снюсов детям
В Башкирии вступил в силу закон о запрете продажи снюсов детям

И установили административные штрафы за продажу никотиновых смесей: для обычных граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для организаций - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В Мордовии штрафы несколько меньше и речь идет только о детях. Но зато они увеличиваются за повторное нарушение закона о запрете бестабачной никотинсодержащей продукции тем, кому еще не исполнилось 18 лет. И предусмотрено наказание также и за вовлечение детей в процесс потребления снюсов. Это штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Те же действия, совершенные повторно - от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
В нескольких регионах СЗФО запретили снюсы

Депутаты республиканского госсобрания единогласно поддержали инициативу прокуратуры республики. Старший помощник прокурора Валентина Смирнова напомнила, что в прошлом году в регионе было зафиксировано 20 случаев смертельного отравления детей до 18 лет неизвестными веществами. Есть основания предполагать, что причиной трагедий послужили именно снюсы.

С марта и в Самарской области начал действовать запрет на продажу несовершеннолетним снюсов. Установлены штрафы. В том числе и за повторное нарушение закона - до 100 тысяч рублей.

Но на этом, судя по всему, в области не остановятся.

Фото: iStock
В Петербурге депутаты запретили продавать подросткам снюсы

"Сегодня мы видим, что с прилавков магазинов эта продукция исчезает. Но продажа активизируется через интернет, соцсети, - отметил зампредседателя самарской облдумы Юрий Шевцов. - А ведь таким образом эти смеси может купить и ребенок. Наша задача, конечно же, анализировать ситуацию в школах. И принимать самые серьезные меры противодействия продажи посредством интернет".

В январе в регионе проверили более 1,3 тысячи торговых точек и кафе. Из оборота изъято четыре тысячи пакетиков снюса. Правоохранители тоже подтвердили, что активизируется торговля этой продукцией через Интернет, в том числе и с использованием соцсетей. Полицейские уже начали готовить исковые заявления о блокировке таких сайтов.

Тем временем

В Тамбовской области запретили розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе "энергетиков".

За нарушение этого закона предусмотрены штрафы: для граждан - от 500 до 1500 рублей (при повторном совершении - от трех до пяти тысяч), для должностных лиц - от трех до десяти тысяч (при рецидиве - от 10 до 30), для организаций - от 20 до 50 тысяч на первый раз, от 50 до 100 тысяч - в дальнейшем.

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