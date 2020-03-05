Главным местом проведения "Тотального диктанта" станет Эрмитаж

Столицей тотального диктанта в 2020 году станет Санкт-Петербург, а главным местом его проведения - Эрмитаж. Об этом генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что написание диктанта пройдет в атриуме Главного штаба, где автор текста будет диктовать свое произведение всем собравшимся. При этом организаторы обещают, что снабдят пишущих специальными твердыми подложками-планшетами, чтобы удобно было разместить на них листочки бумаги.

- Ведь парт и столов в этом помещении нет, - отметил Михаил Пиотровский.

Помимо Главного штаба для желающих написать Тотальный диктант Эрмитаж предложит еще несколько своих помещений - в частности, Эрмитажный театр, здание в Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа "Старая Деревня", а также помещения его филиалов в других городах.