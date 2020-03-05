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05.03.2020 12:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Эрмитаже открылась выставка уникальных скульптур Клодта

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
В Эрмитаже открылась выставка "Работы Клодта. К завершению реставрации". Скромная по размерам (всего восемь предметов), она тем не менее показывает уникальный талант мастера. И редкие его произведения: кабинетную скульптуру, запечатлевшую подлинные портреты именитых императорских лошадей.
Фото: Сергей Николаев/ РГ Фото: Сергей Николаев/ РГ
Фото: Сергей Николаев/ РГ

Наверное, нет в нашей стране человека, который не знал бы имени Клодта: его четыре композиции, украшающие Аничков мост на Невском проспекте давно вошли в туристический обиход под названием "кони Клодта". А вздыбленная шестерка лошадей на Нарвских воротах и "пляшущий" конь под скульптурой Николая I на Исаакиевской площади стали изысканными украшениями города.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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На выставке в Эрмитаже показали ранние работы мастера - выполненные из гипса точные портреты коней из императорской придворной конюшни. У одного их них - английского жеребца, купленного для улучшения породы, даже известно имя - Мидлетон. Клодт очень тщательно работал над этими статуэтками. Кроме того, что он стремился сохранить все особенности своих моделей, он еще использовал собственные авторские методики: для придания блеска шкуре Мидлетона - подложку из золотой краски, для грив и хвостов - окрашенные в разные тона льняные волокна, для передачи грунта под их ногами - настоящий песок.

К сожалению, хрупкий гипс подвергся значительному повреждению, и реставраторам потребовалось решать сложнейшие задачи во восстановлению утраченных частей.

- Пришлось изучать технологии Клодта, искать чертежи, в которых сохранились конструкционно важные детали, - рассказывает реставратор Александра Богданова. - Тонировки шкур, грив и хвостов тоже проводились по авторской методике.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Плакаты, наглядно рассказывающие об этой работе, тоже представлены на выставке.

Известна легенда, что император Николай I был так восхищен талантом Клодта, что однажды ему заметил: "Ты делаешь лошадей лучше, чем жеребец".

А ведь потомственный офицер барон Петр Клодт фон Юргенсбург мог и не стать профессиональным скульптором. Сохранились воспоминания его родственника, который пишет, что, будучи юнкером артиллерийского училища, Клодт, забавляясь, однажды вырезал из полена игрушечную лошадку для малолетнего сына Николая Греча. Компания литераторов, собиравшаяся в гостиной Греча, среди которых были Кукольник, Булгарин, Даль, так впечатлилась этой игрушкой, что они отняли игрушку у ребенка, разыграли в лотерею и на вырученные деньги купили автору произведения полный набор резных инструментов. С его помощью, уже в бытность офицером, Клодт вырезал еще несколько скульптур, обративших на себя внимание великих князей Михаила и Николая. Последний, став императором, всю свою жизнь меценатствовал Клодту.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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- Известно, что этот скульптор работал только с натуры, - рассказывает куратор выставки Людмила Шатилова. - Особой задачей для него было не только передать особенности экстерьера своих моделей, но и их нрав.

А еще он ставил перед собой сложные инженерные задачи. Так, памятник Николаю Первому, конь под которым стоит на одних задних ногах, имеет всего две точки опоры, но при этом вполне устойчив. Сегодня памятник находится на реставрации, и специалисты с восхищением говорят о найденном авторами инженерном решении такой постановки.

Кстати, на выставке представлена модель этого памятника и посмертная маска Николая I. Примечательно, что она сохранилась не только в гипсе, но и в бронзе.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк

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