В Калининграде полицейский ответит в суде за смерть задержанного

В Калининграде предъявили обвинение бывшему начальнику смены дежурной части одного из отделов полиции. Как предполагают следователи, по вине полицейского задержанный мужчина получил ожоги, которые оказались смертельными.

Уголовное дело возбудили по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Инцидент произошел в октябре прошлого года, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. 36-летний мужчина, которого задержали в рамках дела об административном правонарушении, находился в камере отдела полиции. По версии следствия, начальник смены знал, что из-за поврежденной системы отопления в помещение поступает горячая вода из трубы. Но все равно поместил калининградца в эту камеру на полчаса.

Свою вину полицейский, теперь уже бывший, не признал. Так или иначе, суд по ходатайству следствия заключил экс-начальника смены под стражу. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.