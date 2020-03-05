Новости

Президент Беларуси вручил Матвиенко орден Франциска Скорины 18:43
Банк ДОМ.РФ получит право привлекать на депозиты бюджетные деньги 18:40
Топ-10 лучших кроссоверов в России, которые покупали в феврале 18:33
"Аэрофлот" отменил рейсы в Гонконг 18:31
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике 18:26
В Костроме возбудили дело о похищении дочери полицейского 18:22
В Калининграде полицейский ответит в суде за смерть задержанного 18:15
Число посетителей в Эрмитаже уменьшил коронавирус 18:06
Генсек ООН оценил инициативу Путина о саммите "пятерки" Совета Безопасности 17:59
Главным местом проведения "Тотального диктанта" станет Эрмитаж 17:52
ОПЕК снизил прогноз роста спроса на нефть более чем в два раза 17:50
Силуанов назвал отмирающие профессии в России 17:48
Юрий Лоза рассказал о пропаганде гомосексуализма в песнях 17:44
Откуда в Москве чаще всего эвакуируют авто 17:40
В Германии сотрудник местной администрации шпионил за собачниками 17:36
Госдума приняла закон о региональных омбудсменах 17:29
Кузнецова встретилась с мальчиком, который мечтает увидеть Акинфеева 17:23
В России сформируют запас незарегистрированных лекарственных препаратов 17:23
Парад Победы в Екатеринбурге откроет женский взвод 17:21
В Сочи у моря загорелась трава на площади 600 "квадратов" 17:03
Пикап рискнул переехать разлившийся ручей: что из этого вышло 17:03
Белорусские полярники первыми поздравили женщин с 8 Марта 17:00
Статую “Родина-мать зовет!” в Волгограде откроют в апреле 16:59
В Рязани при обрушении гаража пострадали три человека 16:58
Житель Петербурга оставил больше семи тысяч жалоб на городские вывески 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 18:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде полицейский ответит в суде за смерть задержанного

Текст: Ульяна Вылегжанина

В Калининграде предъявили обвинение бывшему начальнику смены дежурной части одного из отделов полиции. Как предполагают следователи, по вине полицейского задержанный мужчина получил ожоги, которые оказались смертельными.

Уголовное дело возбудили по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

В Калининграде начали проверку после смерти заключенного в колонии

Инцидент произошел в октябре прошлого года, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. 36-летний мужчина, которого задержали в рамках дела об административном правонарушении, находился в камере отдела полиции. По версии следствия, начальник смены знал, что из-за поврежденной системы отопления в помещение поступает горячая вода из трубы. Но все равно поместил калининградца в эту камеру на полчаса.

Свою вину полицейский, теперь уже бывший, не признал. Так или иначе, суд по ходатайству следствия заключил экс-начальника смены под стражу. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Преступления правоохранителей

Главное сегодня

В Госдуме оценили инициативу о новом порядке оплаты больничных
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
В штабе по борьбе с COVID-19 сообщили о новом случае заражения в России
В России сформируют запас незарегистрированных лекарственных препаратов
В Кремле прокомментировали "минирование" самолетов
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту
Видео
Видео
Обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию