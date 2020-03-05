В Ленобласти муж облил жену керосином и поджег

Правоохранительные органы Ленинградской области решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который едва не сжег заживо свою жену.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в поселке Ермилово Выборгского района.

- От потерпевшей поступило заявление о том, что в квартире ее муж 1962 года рождения поджег ей волосы, - рассказали в главке. - Установлено, что ранее гражданин уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас 59-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, поджигатель доставлен в отдел полиции для разбирательства. На первом этапе в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Однако не исключено, что в дальнейшем рецидивисту будет предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления.