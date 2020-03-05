В Петербурге задержана банда карманников, промышлявших в метро

В Петербурге задержана банда карманных воров, которые специализировались на пассажирах метро. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, установлена их причастность как минимум к четырем преступным эпизодам.

- В настоящее время задержаны шестеро участников организованной группы, самому младшему из которых 25 лет, самому старшему - 41, все ранее судимы, - уточняют в полиции. - Самая меньшая сумма, которую удалось похитить злоумышленникам у пассажира - около 10 тысяч рублей, а самая крупная - 1,5 миллиона рублей.

Общий ущерб от деятельности группы пока оценивается в 1,6 миллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ "кража", их расследование продолжается.