В Пскове отреставрировали старинную печать

В Пскове специалистам-реставраторам по металлу удалось восстановить печать, датируемую XVII-XVIII века. Она была найдена псковскими археологами во время раскопок на месте бывшей ТЭЦ в конце 2019 года, сообщает Археологическое общество Псковской области.

Восстановление недавно обнаруженной печати стало возможно благодаря удаче и результату работы местных экспертов. "Мы тогда и не надеялись, что удастся рассмотреть рисунок печати, но после кропотливой работы наших специалистов-реставраторов по металлу теперь можно разглядеть все детали", - сообщается в Instagram регионального Археологического центра. О владельце печати пока неизвестно.

Псков всегда являлся местом притяжения для проведения различных археологических экспедиций, раскопок и исследований. Здесь по сей день обнаруживают артефакты не только Древней Руси, но и старинные предметы из других стран. Они попадали в город благодаря тому, что Псков был одним из крупнейших торговых узлов для всей средневековой Европы. Например, недавно местные археологи представлял свинцовую пломбу XVI-XVII веков, прибывшую когда-то в город вместе с тюком товаров из Англии. На одной из сторон пломбы даже сохранился оттиск так называемой "розы Тюдоров".

Подтверждением благосостояния старого Пскова можно считать и найденное в прошлом году древнее казино в самом центре. Раскопки на территории бывшей ТЭЦ "подарили" не одну находку. Там обнаружили счетный пфенниг, произведенный в конце XVI-начале XVII века, которым не расплачивались, а использовали в качестве фишек в "тайных казино" (последние в то время были строго запрещены). Кроме этого, нашли стол для игры в алькерк (предшественник шашек). Эта игра также была тогда под запретом в силу своей азартности, поэтому стол был хитро замаскирован под лавку.

Довольно часто на территории средневекового Пскова находятся варганы. По предположению археологов, эти музыкальные инструменты хорошо сохраняются в культурном слое из-за того, что сделаны из железа. В январе был найден еще один - сейчас он отправлен на реставрацию.