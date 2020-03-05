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05.03.2020 21:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Санкт-Петербурге покажут новый мюзикл "С любимыми не расставайтесь"

Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8103)
Мюзикл "С любимыми не расставайтесь", Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр "Буфф", 6 и 7 марта
Знаменитую пьесу Александра Володина "С любимыми не расставайтесь" в жанре мюзикла еще не ставили. Тем интереснее. Фото: Предоставлено пресс-службой театра "Буфф" Знаменитую пьесу Александра Володина "С любимыми не расставайтесь" в жанре мюзикла еще не ставили. Тем интереснее. Фото: Предоставлено пресс-службой театра "Буфф"
Знаменитую пьесу Александра Володина "С любимыми не расставайтесь" в жанре мюзикла еще не ставили. Тем интереснее. Фото: Предоставлено пресс-службой театра "Буфф"

Эта премьера, созданная композитором Сергеем Плешаком по знаменитой пьесе Александра Володина, во многих отношениях знаковая. Во-первых, потому, что в качестве мюзикла этот спектакль не шел еще нигде и никогда. Композитор Сергей Плешак, чьей визитной карточкой стала песня "Улетели журавли", не впервые выступает в качестве автора мюзикла - его "Старик Хоттабыч" с успехом идет на сцене Санкт-Петербургского театра "Зазеркалье", а многие симфонические и хоровые сочинения исполняются в городах Америки, Англии, Франции, Германии, Голландии...

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Примечательно, что как раз в марте Сергей Плешак отмечает 50-летний юбилей, так что мировая премьера мюзикла "С любимыми не расставайтесь" - это еще и подарок композитора самому себе.

На афише спектакля надпись: "Посвящается Александру Володину". Любимец всей театральной общественности, а петербуржцами ценимый особенно, Володин тоже юбиляр: в минувшем году, когда театр "Буфф" приступил к репетициям, исполнилось ровно сто лет со дня его рождения.

Впрочем, спектакль этот можно считать и данью памяти, творческим приношением основателю и бессменному художественному руководителю театра "Буфф" Исааку Штокбанту: он ушел из жизни 26 января 2020 года, не дожив совсем немного до премьеры своего последнего спектакля. Окончательные штрихи к постановке сделали самостоятельно его ученики, которые и заняты в мюзикле. Еще приступая к этой постановке он говорил: "Смысл и идея спектакля обозначены в самом названии. Молодые люди встречаются, влюбляются, женятся... Но вместо счастливой и безоблачной жизни вдруг начинаются раздоры и недопонимания, которые приводят к обидам и порой даже к разводам... Сохранить семью, пронести свою любовь через всю жизнь, понять, что значит преданность и верность - невероятно сложно...".

Фото: Предоставлено Театром Мюзикла
В Театре мюзикла покажут "ПраймТайм"

Он не понаслышке знал, о чем говорит. В изданных недавно мемуарах мэтра "Посмеемся и погрустим", несерьезные записки из ненаписанного дневника", где Исаак Романович откровенно рассказывает о своей жизни и судьбе, теме встреч и расставаний отведено немало места. Есть в этих мемуарах и страницы, посвященные знакомству Штокбанта с Володиным. Они не были близкими друзьями, но те "пять вечеров с Александром Володиным", как называется эта глава в воспоминаниях режиссера, рисуют нам глубокое взаимопонимание, существовавшее между ними. В книге приводится автограф Володина на программке увиденного им спектакля Штокбанта "Одна ночь из жизни женщины". Вот он:

"Спектакль, где наша нынешняя жизнь сплетается с мечтой о той, какою она должна быть! Какая парадоксальная, и потешная, и драматическая пьеса! Какие одаренные, по-молодому заразительные актеры. (...) Я перестал было уже ходить в театр. А теперь буду. Володин".

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