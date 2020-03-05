На учебном полигоне одной из частей в Мурманской области произошел взрыв имитационного взрывного устройства, в результате которого пострадали пятеро контрактников.

- Военнослужащие доставлены в госпиталь с незначительными травмами, - сообщили в пресс-службе Северного флота. - Их жизни ничего не угрожает. Причиной взрыва стало грубое нарушение техники безопасности.

По данному факту командование части совместно с правоохранительными органами проводит проверку. К этой работе подключились военные следователи. В действиях контрактников они усмотрели признаки статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием). Полную картину происшествия еще предстоит установить. По неофициальным данным, на учебном полигоне бригады морской пехоты Северного флота взорвался беспилотный летательный аппарат, к которому была прикреплена имитационная бомба. Предполагается, что оператор беспилотника потерял управление летательным аппаратом, в результате чего БПЛА упал на землю.

- Приближаться к упавшему беспилотнику, а тем более прикасаться к нему было ни в коем случае нельзя, - рассказал корреспонденту "РГ" один из офицеров запаса, попросивший не называть свое имя. - Тем не менее, судя по всему, контрактники это сделали. Считаю, что немалая доля вины за это происшествие лежит на них. Возможно, они были недостаточно подготовлены. Но это лишь предположения, окончательный ответ на данный вопрос даст лишь следствие.

За последние два месяца это уже не первый "военный" инцидент в войсковых частях Печенгского района. В конце февраля там был найден мертвым военнослужащий-контрактник. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Проверка по этому поводу продолжается.