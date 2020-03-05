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05.03.2020 19:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Встреча с прекрасными

Вход в Эрмитаж 8 Марта сделали бесплатным для всех
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8103)
Государственный Эрмитаж второй год поздравляет петербуржцев и гостей города с Международным женским днем необычной акцией. В соцсетях музей снова сообщил, что 8 Марта вход в него будет бесплатным независимо от пола и гражданства.
В Международный женский день в Эрмитаже ожидается большой наплыв посетителей. Фото: istock В Международный женский день в Эрмитаже ожидается большой наплыв посетителей. Фото: istock
В Международный женский день в Эрмитаже ожидается большой наплыв посетителей. Фото: istock

Эту информацию подтвердил и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Сейчас входной билет в главный музейный комплекс на Дворцовой площади в день посещения стоит 400 рублей. А с осмотром дополнительно других объектов - экспозиции Главного штаба, Зимнего дворца Петра I, Дворца Меншикова, Музея Императорского фарфорового завода - 800 рублей. Наиболее интересные временные выставки, которые в эти дни представлены в Эрмитаже - памятники ассирийского искусства из коллекции Британского музея. А также экспозиция к 280-летию светлейшего князя Григория Потемкина-Таврического.

В Царском Селе бесплатный билет предусмотрен в подарок лишь для женщин.

А Екатерининский дворец и павильон "Арсенал" в Александровском парке в этом году из бесплатной праздничной программы исключены. Зато можно посетить новую постоянную экспозицию "Придворный экипаж в Царском Селе" и музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате. Здесь действие акции распространяется на 7, 8 и 9 марта.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Какую программу готовят культурные центры Москвы к 8 Марта

Среди других петербургских музеев, откликнувшихся на призыв Минкультуры России поздравить женщин - Государственный музей-заповедник "Гатчина" и Петергоф, Мраморный дворец Русского музея и Российский этнографический музей, Государственный музей политической истории России. А также Центральный музей железнодорожного транспорта РФ. Но полюбоваться на поезда можно только 7 марта - в день праздника музей будет закрыт.

Поздравление с 8 Марта получат пассажирки, прибывающие в город на Неве или отправляющиеся из Петербурга. Им подарят цветы.

Место проведения акции "Вам, любимые" - аэропорт Пулково и Московский вокзал. Ее проведет Городской центр волонтеров.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Празднование 8 Марта

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