Вылетевший из Петербурга самолет получил сообщение о минировании

Экипаж пассажирского самолета, выполняющий рейс из Петербурга в Симферополь получил анонимное сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

ТАСС, со ссылкой на авиакомпанию указывает, что в письме содержались сведения об угрозе безопасности полета.

Изначально рассматривалась возможность совершения внеплановой посадки в Ростове-на-Дону. Но затем было принято решение долететь до Симферополя и совершить уже там все проверочные мероприятия. Ориентировочно в 12.00 борт должен совершить посадку в аэропорту назначения.

Также, по данным ТАСС, сообщение о взрывном устройстве получил экипаж самолета, который направлялся из столичного аэропорта Шереметьево в Сыктывкар.