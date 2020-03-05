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05.03.2020 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Черноморский флот поднял со дна бухты торпедный катер времен войны

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

В Севастополе со дна моря был поднят торпедный катер Г-5, затонувший в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Катер затонул на выходе из Карантинной бухты, где во время второй героической обороны Севастополя 1941-1942 годов базировалась бригада торпедных катеров ЧФ.

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- Водолазам удалось поднять с морского дна корпус катера, сохранившийся несмотря на длительное пребывание в воде, - рассказал Рулев.

В подъеме участвовали суда аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. Сначала район работ осмотрели с помощью подводного аппарата и дистанционным управлением. Затем четыре водолаза прикрепили корпус к подъемному устройству плавкрана.

- Специальная комиссия изучит обстоятельства гибели катера, а также оценит состояние корпуса и возможность его использования в качестве музейного объекта, - отметил представитель флота.

Известно, что торпедные катера Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны совершали ночные рейды, вели обстрел береговых целей, высаживали десант, эвакуировали раненых и эскортировали транспортные суда.

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