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05.03.2020 17:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На заседании правительства РФ глава Адыгеи доложил о ходе посевной

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня в Москве под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина состоялось заседание правительства РФ. Первый вопрос повестки - о ходе подготовки к проведению весенних полевых работ в 2020 году.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

- Успешная посевная - это основа роста доходов агропромышленного комплекса, а также увеличения экспорта. Сейчас для аграриев достаточно напряженное время. Важно, чтобы у них было все необходимое, чтобы успешно проводилась посевная: доступ к финансовым средствам, включая льготное кредитование, качественные семена, недорогая сельхозтехника, а также топливо и минеральные удобрения. Чтобы посевная прошла без сбоев, продолжим следить за ценами на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы. Также необходимо активнее вводить в оборот земли сельхозназначения. Такую задачу правительству поставил президент по итогам заседания Госсовета, которое состоялось в конце прошлого года, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Фото: Алексей Гусев
Глава Адыгеи рассказал о поддержке экспорта продукции АПК республики

Премьер-министр сообщил, что в этом году в целом на поддержку агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий правительство РФ направит около 320 млрд рублей.

С основным докладом выступил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 4 марта яровыми засеяно 257,2 тыс. га, произведена подкормка около 3,7 млн га озимых. В целом посевная площадь в 2020 году увеличится на 790 тыс. га - до 80,3 млн, включая 52 млн га яровых.

Отдельно было сказано о предоставляемых мерах господдержки аграриев, в том числе на приобретение сельхозтехники, страхование посевов. Дмитрий Патрушев отметил, что с 2020 года в госпрограмму АПК внесена возможность оказания господдержки на известкование кислых почв на пашне: предусматривается возмещение из консолидированного бюджета до 90 % понесенных аграриями затрат.

Далее была заслушана информация о ситуации в регионах. С докладом о ходе посевной в Адыгее выступил глава республики Мурат Кумпилов.

В Адыгее под урожай этого года посеяно 115 тыс. га озимых культур - это на 5 %, или 5,7 тыс. га, больше, чем в прошлом году. Несмотря на сложившиеся аномально теплые погодные условия, 96 % посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Первую подкормку озимых культур аграрии республики провели на всей посевной площади. Начат сев ранних яровых культур, на сегодня засеяно свыше 1,7 тыс. га.

- Всего в Адыгее яровой сев планируется провести на 103 тыс. га. Для проведения весенних полевых работ хозяйства республики в оптимальные сроки обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. Так, обеспеченность минеральными удобрениями для внесения подкормки озимых культур составляет 105 %, семенами яровых, зерновых и зернобобовых культур - 101 %. Все имеющиеся семена кондиционные. Заключены договоры с поставщиками средств защиты растений. Обеспечена 100-процентная готовность сельскохозяйственной техники, что позволит провести сезонные работы в намеченные сроки. Потребность в дизельном топливе на весенние полевые работы составляет 9 тыс. тонн. Проблем с приобретением топлива нет, - сказал Мурат Кумпилов.

Льготные кредиты аграриям одобрены на 90 % от заявок. Кроме того, начата выплата несвязанной субсидии. Государственная поддержка на проведение весенних полевых работ в Адыгее составит в сумме более 400 млн рублей.

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