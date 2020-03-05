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05.03.2020 12:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Получивший сообщение о бомбе аэробус приземлился в Симферополе

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аэробус А319 Санкт-Петербург - Симферополь, совершавший рейс № 6891, благополучно приземлился в столице Крыма в 11 часов 56 минут. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

Фото: Алексей Мальгавко/РГ
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- Самолет, который совершал рейс Санкт-Петербург - Симферополь, штатно приземлился в аэропорту прибытия, - подтвердили "РГ" в пресс-службе аэропорта Симферополь. - В отношении самолета и пассажиров будут проведены дополнительные мероприятия, связанные с безопасностью.

Как ранее сообщала "РГ", экипаж лайнера, вылетевшего из Петербурга в 8 часов 21 минуту, в полете получил анонимное сообщение о будто бы заложенном на борту взрывном устройстве. Сначала командир корабля планировал совершить экстренную посадку в Ростове-на-Дону, но потом принял решение долететь до Симферополя.

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