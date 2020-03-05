Получивший сообщение о бомбе аэробус приземлился в Симферополе

Аэробус А319 Санкт-Петербург - Симферополь, совершавший рейс № 6891, благополучно приземлился в столице Крыма в 11 часов 56 минут. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

- Самолет, который совершал рейс Санкт-Петербург - Симферополь, штатно приземлился в аэропорту прибытия, - подтвердили "РГ" в пресс-службе аэропорта Симферополь. - В отношении самолета и пассажиров будут проведены дополнительные мероприятия, связанные с безопасностью.

Как ранее сообщала "РГ", экипаж лайнера, вылетевшего из Петербурга в 8 часов 21 минуту, в полете получил анонимное сообщение о будто бы заложенном на борту взрывном устройстве. Сначала командир корабля планировал совершить экстренную посадку в Ростове-на-Дону, но потом принял решение долететь до Симферополя.