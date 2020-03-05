Севастопольца задержали за осквернение могилы Неизвестного солдата

Полиция Севастополя задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в осквернении могилы Неизвестного солдата. Об этом сообщается на сайте УМВД.

Инцидент произошел в поселке Сахарная Головка Балаклавского района. Как выяснили полицейские, местный житель похитил оградку, которую сдал на металлолом за 150 рублей. Деньги потратил на покупку спиртных напитков. Также он повредил надгробие могилы.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами захоронения. Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста на три месяца.

Отмечается, что мужчина уже имеет судимость за кражу.

Похищенную оградку полицейские изъяли. Они хотят принять участие в восстановлении захоронения.

Ранее о вандализме на могиле Неизвестного солдата сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он отправил на место чиновников и поручил к 9 мая восстановить памятник. Многие севастопольские предприниматели уже выразили готовность безвозмездно изготовить памятник из гранита или мрамора и установить его.