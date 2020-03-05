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05.03.2020 13:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Севастопольца задержали за осквернение могилы Неизвестного солдата

Текст: Юлия Крымова
Фото: Instagram врио губернатора Михаила Развожаева. Фото: Instagram врио губернатора Михаила Развожаева.
Фото: Instagram врио губернатора Михаила Развожаева.

Полиция Севастополя задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в осквернении могилы Неизвестного солдата. Об этом сообщается на сайте УМВД.

Фото: Instagram.com/razvozhaev.m/
Под Севастополем вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата

Инцидент произошел в поселке Сахарная Головка Балаклавского района. Как выяснили полицейские, местный житель похитил оградку, которую сдал на металлолом за 150 рублей. Деньги потратил на покупку спиртных напитков. Также он повредил надгробие могилы.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами захоронения. Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста на три месяца.

Отмечается, что мужчина уже имеет судимость за кражу.

Похищенную оградку полицейские изъяли. Они хотят принять участие в восстановлении захоронения.

Ранее о вандализме на могиле Неизвестного солдата сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он отправил на место чиновников и поручил к 9 мая восстановить памятник. Многие севастопольские предприниматели уже выразили готовность безвозмездно изготовить памятник из гранита или мрамора и установить его.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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