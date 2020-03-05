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05.03.2020 16:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Статую “Родина-мать зовет!” в Волгограде откроют в апреле

Текст: Роман Мерзляков

Торжественное открытие после реставрации главного монумента на Мамаевом кургане в Волгограде ожидается в конце апреля. Об этом сообщил журналистам директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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- В этом году завершается реставрация скульптуры. Сейчас остались небольшие штрихи с благоустройством территории. Конец работ ожидается к концу марта - первой неделе апреля, - сказал Дементьев.

В прошлом году статую "Родина-мать зовет!" одели в строительные леса. Рабочие с помощью специального состава заделывали трещины на поверхности фигуры. Бетон отчистили от копоти и мха, затем покрыв водооталкивающим раствором.

Из федерального бюджета на восстановление главного символа Волгограда выделяли 668 миллионов рублей.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград 75-летие Победы

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