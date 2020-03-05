В Краснодаре из-за аварии 70 тысяч человек остались без тепла

В Краснодаре из-за серьезной аварии на трубопроводе около 70 тысяч жителей Комсомольского микрорайона города остались без теплоснабжения и горячей воды. О произошедшей аварии сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В мэрии уточнили, что ЧП случилось на подземной теплотрассе диаметром 600 миллиметров. Трубы прорвало в двух местах, образовались масштабные утечки. Устранением аварии занимаются 16 человек и четыре единицы техники.

Отключенными от тепла и воды оказались 206 многоквартирных домов, 17 детских садов и 10 школ - фактически это весь Комсомольский микрорайон, который считается одним из самых крупных в городе.

- Это достаточно масштабное отключение. И задача специалистов - как можно быстрее ликвидировать утечки, чтобы вернуть горячую воду и тепло в дома жителей, - сказал мэр города Евгений Первышов. - Для контроля за ходом работ на месте постоянно находятся сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК.

В мэрии пояснили, что ремонтно-восстановительные работы проводят бригады филиала АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго". Все действия по устранению этой аварии находятся на контроле главы города.