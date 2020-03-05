В Крыму суд отправил в колонию адепта "Свидетелей Иеговы"

Джанкойский городской суд вынес приговор 48-летнему местному жителю который развернул бурную миссионерскую деятельность для вовлечения крымчан в запрещенную религиозную организацию "Свидетели Иеговы". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым.

Суд установил, что мужчина, отлично зная о запрете "Свидетелей" на территории России, организовал в Джанкое ячейку этой религиозной организации. Он регулярно проводил собрания ее членов для изучения и обсуждения экстремистской литературы, вовлекал в ее деятельность новых фанатов и занимался проповеднической деятельностью.

Преступную деятельность Филатова пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в ноябре 2018 года. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности запрещенной религиозной организации, в отношении которой судом принято решение о ликвидации". Гособвинитель просил для подсудимого семь лет лишения свободы. Сам он настаивал на своей невиновности: обвинял правоохранителей в "преследовании за веру", требовал суд вынести ему оправдательный приговор.

- Рассмотрение дела длилось более полугода, было допрошено более 20 свидетелей и специалистов, исследованы многотомные материалы уголовного дела. Суд с учетом личности подсудимого, который не трудоустроен и имеет на своем иждивении несовершеннолетнего ребенка, назначил ему наказание в виде шести лет в исправительной колонии общего режима, - уточнили в Джанкойском городском суде.

Также мкжчине запрещено заниматься просветительской деятельностью, выступать в СМИ и публиковать выступления в интернете в течение пяти лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

Справка "РГ"

Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и ликвидированы на основании вступившего в законную силу решения Верховного Суда РФ 20 апреля 2017 года от № АКПИ17-238.