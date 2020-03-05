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05.03.2020 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове задержан вербовщик террористов

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону сотрудниками ФСБ задержан гражданин Афганистана. Мужчина, находившийся в России под видом беженца, занимался вербовкой неофитов в террористические организации. В дальнейшем боевики должны были действовать в афгано-пакистанской зоне или на территории России.

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Как сообщает ТАСС, подозреваемый проживал в многоквартирном доме около оптового рынка "Темерник", где размещаются выходцы из Средней Азии. Подозреваемому был закрыт въезд в Россию, но в Афганистане мужчина изменил имя и фамилию, а затем получил новые документы. Под видом афганского беженца он прибыл в Ростов-на-Дону и занялся вербовкой в ряды боевиков.

"Подозреваемый решал задачи по формированию группы исламистов, готовой в любой момент по указанию зарубежных эмиссаров приступить к совершению преступлений террористического характера, как на территории России, так и за ее пределами", - отметил представитель ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК России "Содействие террористической деятельности".

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