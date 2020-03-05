В Севастополе женщины получат цветы от моряков Черноморского флота

Поздравление с Международным женским днем жительницы и гостьи Севастополя получат от военнослужащих Черноморского флота.

Моряки будут дарить цветы женщинам в центре города, на площади Нахимова, сообщили сегодня на флоте. Акция пройдет в пятницу, шестого марта. В тот же день состоится концерт в Доме офицеров флота, где командующий ЧФ вручит награды женщинам-военнослужащим.

Восьмого марта в 15 часов на площади Нахимова состоится большой праздничный концерт. Зрителей ждет всемирно известное шоу трех роялей Bel Suono. Для жителей и гостей города прозвучат шедевры классической музыки.

Также на площади будет организована атмосферная фотозона, где гостей будут встречать курсанты.