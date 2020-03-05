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05.03.2020 19:11
Проект: В регионах

В волгоградском ЦУМе откроют выставочный комплекс

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В здании Центрального универмага Волгограда разместится центр культуры и искусств, основой экспозиции которого станут фонды музея ИЗО имени И. И. Машкова.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

- Мы завершили все юридические, судебные споры в отношении нашего Центрального универмага - он остается в собственности Волгоградской области. Это решение является базовым для дальнейшего использования объекта. Было очень непросто - благодарю всех юристов и специалистов, общественников, Министерство культуры РФ за серьезную конструктивную позицию, которая позволила восстановить историческую справедливость, - сказал губернатор региона Андрей Бочаров. - Для музея, который десятилетиями располагался в бывшем овощном магазине, это серьезное историческое решение.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Об использовании помещений шла дискуссия с участием общественности. Рассматривались варианты размещения здесь торговых объектов и различных ведомств. Но глава региона принял решение организовать здесь культурное пространство.

Как сообщает пресс-служба администрации области, художественный музей имени Ильи Машкова впервые за 60 лет со дня основания сможет разместить более 11 тысяч произведений изобразительного искусства, большая часть которых лежит в запасниках и никогда не выставлялась.

- ЦУМ должен быть непросто музеем, в том понимании, в котором мы представляем его сейчас. Это должно быть современное пространство высочайшего уровня, - добавил Бочаров.

Уже есть предложения по концепции, расположению различных зон и экспозиций. В частности, предполагается, что здесь устроят "Мастерскую Ильи Машкова", выставку, посвященную Сталинградской битве, представительство и виртуальный филиал Русского музея, детский центр музейной педагогики и творчества, салон "Волгоградский художник", арт-кафе и креативное пространство для самовыражения, лекционную и дискуссионную зоны, концертный и конференц-залы, музей архитектуры и градостроительства с макетом Волгограда, музей истории ЦУМА, открытые реставрационные цеха, фотомастерскую и даже кинозал.

Заниматься формированием окончательного концепта предстоит специальной рабочей группе. В 2021 году приступят к строительно-монтажным работам, а в 2022 их предстоит завершить.

Обновленный ЦУМ войдет в единое культурное пространство центра Волгограда, включающее театры, строящийся собор Александра Невского, краеведческий музей, музей-панораму "Сталинградская битва" и другие объекты.

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