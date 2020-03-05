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05.03.2020 15:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Челябинские птицеводы сделали ставку на отечественные породы кур

Текст: Евгений Китаев
Птицеводческие предприятия Челябинской области испытывают кросс птицы "Смена 9" - гибрид породы, полученный отечественными селекционерами, информируют в областном министерстве сельского хозяйства.

Испытание промышленных бройлеров, а по сути - импортозамещение иностранного племенного материала, на Южном Урале началось в прошлом году. Для этого свои производственные площадки предоставили птицефабрики: на одной было размещено 10 тысяч голов птицы новой породы, на второй - 16 тысяч кур российской селекции. Оценивалась сохранность птицы, привесы и другие показатели, важные для промышленного птицепрома. В племрепродукторе также было размещено небольшое поголовье, около 6 тысяч кур, где проводились испытания на яйценоскость и сохранность поголовья.

Фото: iStock
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Сегодня испытания приобретают больший размах: будет сделан полный расчет экономической эффективности использования отечественного кросса, поскольку планируется создать общую цепочку производства от инкубационного яйца до получения мяса птицы. На племрепродуктор завезут уже 18 тысяч кур новой селекции, которые дадут инкубационное яйцо для получения 75 тысяч бройлеров - это полноценный промышленный цех.

Директор Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства Дмитрий Ефимов полагает, что Южный Урал стал флагманом по испытанию отечественного кросса. Подобная работа, но в малых масштабах, по его словам, еще проводилась на базе Ставропольского государственного аграрного университета и в Республике Адыгея.

- Испытания в Челябинской области показали хорошие результаты, не хуже, чем мы имеем сегодня на импортных кроссах, - дает свою оценку генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. - В те годы, когда мы начинали завозить импортную продукцию, челябинцы самые последние уходили с российского кросса. Сегодня же остро стоит вопрос о размножении отечественного племенного материала, увеличении поголовья. Мы настроены на то, чтобы наша "Смена" заработала.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Начнут ли производить вакцины из яиц кур уральской селекции

По итогам 2019 года регион занимает третье место в России по производству мяса птицы: полученные объемы составляют 341,1 тысячи тонн. Но министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин считает, что для дальнейшего развития отрасли необходимо расширение отечественной племенной базы и снижение зависимости предприятий птицепрома от поставок племенного материала из-за рубежа. Такой подход сможет поддержать финансовую устойчивость птицеводческих хозяйств, обеспечить конкурентоспособность их продукции, в том числе на внешних рынках. Потому к 2021 году в регионе хотят рассмотреть возможность строительства репродуктора для производства племенного яйца.

Птицефабрики настроены решительно: переходить на отечественный кросс необходимо для обеспечения ветеринарной и национальной продовольственной безопасности.

- Производство отечественного кросса, - говорит руководитель одного из предприятий Андрей Косилов, - является жизненно необходимым. Ничто, кроме локализации племенной работы на территории России, не защитит отечественное птицеводство. Раньше мы, сталкиваясь с патологией, выявляли проблему, наводили порядок, устанавливали схему вакцинации. А сегодня поставщики завозят племенной материал от разных производителей, где трудно применять отработанные схемы.

Экономика АПК Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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