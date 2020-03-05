Этот "Турнир восьми" стартует 16 марта. Торжественное открытие, затем два круга: каждый встретится с соперником дважды. И уже 5 апреля станет известно имя победителя, которому играть за звание чемпиона с норвежцем Магнусом Карлсеном. О предстоящем турнире и его особенностях мы беседуем с многократным чемпионом мира Анатолием Карповым.

Уверены, что никакой коронавирус не помешает, турнир претендентов состоится, Екатеринбург не подведет?

Анатолий Карпов: Абсолютно уверен. И Екатеринбург проведет турнир претендентов на отлично. У нас там очень сильная шахматная федерация, одна из самых сильных в России. И президент ее, Андрей Симановский, исключительно активный. Помогает самым разным видам спорта - местным футболистам, хоккеистам, волейболисткам "Уралочки" с ее легендарным тренером Николаем Карполем. А рабочий день на его предприятии начинается с пения российского гимна. Я еще больше приобщил его к шахматам, но он поставил условие: "Вы возглавите Попечительский совет областной шахматной федерации". И вот уже сколько лет возглавляю. Интерес к шахматам там огромный, начиная от губернатора и до ребятишек, которые занимаются в открытых нами секциях, школах, в уже выделенном помещении, где откроется Уральская шахматная академия Карпова.

Тогда понятно, почему претендентов принимает Екатеринбург. Если перейти непосредственно к шахматам: есть ли явные фавориты в этой восьмерке?

Анатолий Карпов: Есть в ней люди с большими заслугами. Среди первых пяти шахматистов, которые квалифицировались в этот турнир претендентов, не было ни одного россиянина. Мы переживали, волновались. Но на счастье, Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко выиграли три последние путевки из трех. Такое представительство - трое из восьми - большой успех, если брать данный этап российских шахмат.

Давайте и начнем с наших.

Анатолий Карпов: Грищук и Непомнящий в элиту вошли давно. Алексеенко молодой, но как раз в его 22 года перспективы впереди. Он и сейчас выполнил определенные требования. Учитывая, что страна-организатор - Россия, Кирилл стал участником турнира претендентов. Если говорить о Грищуке, то играет на высоком уровне. Однако мне думается, лучшие годы он потерял. Увлекся, и это не секрет, покером, достиг там хорошего уровня. Но несколько лет не занимался шахматами. А в тот момент, по-моему, имел все шансы выйти и на чемпиона мира, и, может, стать чемпионом. Ян Непомнящий побеждал в крупнейших соревнованиях. Но чего-то для качественного скачка ему не хватает. Стабильности, нервов? Хотя понимание игры у него очень высокое.

Кто видится наиболее вероятным фаворитом?

Анатолий Карпов: Ну, американец Фабиано Каруана уже играл с Карлсеном. Он один из главных фаворитов. Еще Ван Хао и Дин Лижэнь из Китая, где шахматы на подъеме. Раньше там хорошо играли только женщины, сегодня - мужчины на прекрасном уровне.

Что скажете о Теймуре Раджабове из Азербайджана? И как вам голландец Аниш Гири?

Анатолий Карпов: Теймур стабилен. А Гири парень-то питерский. Его родители уехали, когда сыну было лет пять-шесть. Говорит по-русски.

Теперь все шахматные новинки - лишь на одну партию, всего на один день

Можно сказать, наш четвертый?

Анатолий Карпов: В определенной степени. А для победы в турнире претендентов он суховат.

Не слишком ли тяжелая нагрузка - сыграть 14 туров в два круга?

Анатолий Карпов: Какая тяжелая! В чемпионате Союза, в котором я играл, участвовали 22 человека. А здесь 14 туров - это справедливо и объективно, когда играешь с соперниками одну партию белыми, другую - черными.

Как полагаете, какой бы был итог турнира претендентов, если бы в нем участвовали представители еще той, нашей, точнее, вашей отечественной школы? Жду откровенного ответа.

Анатолий Карпов: Сейчас, конечно, знание теории дебютов выше, потому что пришли компьютеры и информация достается проще, быстрее. Это имеет положительную сторону. И отрицательную тоже: опасаясь каких-то компьютерных разработок, шахматисты отказываются от многих дебютных схем. Второе: если мы раньше могли что-то изобрести, придумать идею, и она жила в течение длительного времени, ну, уж нескольких турниров точно, то теперь все новинки - это на одну партию, на один день. Моментально расходятся, все анализируется с помощью компьютера.

Это не нивелирует мастерство?

Анатолий Карпов: Это мастерство снижает. Абсолютно ясно, что в лучшие времена не только я и другие ведущие шахматисты той эпохи в эндшпиле играли и понимали намного больше, чем сегодняшние.

А как же Карлсен? Нынешний чемпион мира завоевал титул в классических шахматах еще в 2013-м.

Анатолий Карпов: Карлсен приближается к нашему уровню. Но он единственный и уникальный.

Но какой-то невзрачный, неэмоциональный.

Анатолий Карпов: Ну, так что ж, он норвежец - холодный скандинав.

И действительно непобедим? В 2016-м в матче за звание чемпиона мира его мог обыграть Карякин. Ведь вел же...

Анатолий Карпов: Да, Карлсен долгие годы чемпион, но не все его матчи были безоблачны. Вы вспомнили Карякина, а после был еще матч с американцем Каруаной - очень скучный по результатам, но совсем неплохой по борьбе, по содержанию. Хотя они все партии закончили вничью, однако как минимум в трех у одной из сторон было решающее преимущество. Слабейшей стороне удалось защититься. Или сильнейший не использовал шанса.

Может ли кто-то из этой восьмерки, выиграв турнир в Екатеринбурге, сыграть с Карлсеном на полном серьезе? Проще говоря, вытеснить его с трона?

Анатолий Карпов: Думаю, не считая китайцев, никто шансов не имеет. Говорю так о китайцах только потому, что я их не слишком хорошо знаю. Они всегда могут быть какой-то загадкой.

Значит, Карлсен совсем надолго.

Анатолий Карпов: Ну почему? У нас быстро появляются молодые таланты. В свои 16 лет Алиреза Фируджа из Ирана уже около элиты, причем он растет и растет. Только что турнир "Аэрофлот-Оупен" выиграл 14-летний гроссмейстер из Азербайджана Айдын Сулейманли. Всего 13 второму самому юному гроссмейстеру в истории шахмат узбеку Нодирбеку Абдусатторову. Стали хорошо играть индусы. Сейчас все меняется очень быстро. Замечаете, что центр молодых шахмат сместился туда, в Азию?

Еще как. Но почему в Азии, а не в США, с их Бобби Фишером и Гатой Камским?

Анатолий Карпов: В Америке никогда не было серьезной школы. Камский, замечу, наш. В США великие шахматисты появляются раз в 50 лет. Последний после Фишера из этой плеяды Каруана - наполовину американец, но и итальянец наполовину.

Анатолий Евгеньевич, понимаю, что вы депутат, что мы с вами беседуем в вашем кабинете в Госдуме... Но не возникает желания сыграть в серьезном турнире?

Анатолий Карпов: Нет-нет. Буду играть и играю периодически. Но для того чтобы играть сегодня с сильнейшими... Страшная фора не только в возрасте. Они каждый день сидят по несколько часов, бывает и по восемь, с компьютерами. Я этим заниматься не могу. У меня не только депутатство. И Фонд мира - я уж 38 лет как председатель. Не такая масштабная организация, как прежде. Но работа продолжается, программы идут. Потом общественная шахматная деятельность. У меня же шахматные школы: в прошлом году договорился открыть их еще в пяти странах. В трех уже открыли. Еще две откроем в ближайшее время. И тогда мои шахматные школы будут в 36 государствах.

И напоследок. Мы с вами знакомы с 1975 года. Доживем до того счастливого момента, когда на троне появится новый Анатолий Евгеньевич Карпов? Из России, а не тот, кто переехал от нас куда-то туда.

Анатолий Карпов: Можем. Потому что то, чем мы активно занимаемся последние годы, что является частью государственной программы - включение шахмат в школьное обучение, развитие массовых шахмат и увеличение их массовости, популярности, значимости - ведет к появлению и воспитанию талантов.