2020-й в Тюменской области с подачи ее главы объявлен Годом сельского предпринимательства. Цель благая - укрепить в глубинке бизнес, вовлечь в него как можно больше людей, объединить кооперативными связями владельцев подворий, ремесленников. В итоге придать энергию как крупным селам, так и ныне исчезающим деревушкам.

Власти предложили свое видение: традиционные аграрные направления всячески приветствуются, однако поддержки заслуживает любой бизнес. Связан ли он с охотой, экологическим туризмом, рукоделием, обработкой древесины, заготовкой дикоросов, овощей и плодов, общепитовским, торговым, автомобильным, цифровым, придорожным сервисом, социальной помощью. В идеале, по словам советника губернатора Ольги Езикеевой, в районах на базе кооперации должны сложиться своеобразные индустриальные парки, с выгодой реализующие продукцию мелких частников переработчикам, торговым сетям, гражданам на фермерских рынках.

Вице-президент "Опоры России", депутат Тюменской облдумы Эдуард Омаров считает: размытому понятию "сельский предприниматель" следует придать юридический статус. Законодательную инициативу такого рода для Госдумы в региональном правительстве готовят. Но, пока проект пройдет круги согласований и корректировок, следует не теряя времени действовать в рамках имеющихся полномочий, опираясь на лучшие практики.

В районах на базе кооперации должны сложиться индустриальные парки, с выгодой реализующие продукцию частников

Для адаптации новичков в бизнес-среде их тренерами, наставниками, при необходимости и компаньонами должны стать опытные предприниматели, полагает Омаров. Например, председатель комитета по развитию АПК местного отделения "Опоры России" Максим Кропачев не только сам возглавляет снабженческий сбытовой кооператив, но занимается партнерским сопровождением получателей грантов "Агростартап". Кстати, в нынешнем году размер субсидий по этой программе вырастет в регионе до шести миллионов рублей.

Одна из получателей гранта - Валентина Торопова из деревни Еремина Абатского района. В прошлом году она прослушала курсы в школе социального предпринимательства, защитила в департаменте АПК проект создания молочной мини-фермы, получила статус ИП. Собственных сбережений у Валентины было маловато, выручил "Агростартап" плюс поддержка Инвестагентства Тюменской области. Приобрела 20 коров, теперь стадо удвоилось. Трудоустроила двоих односельчан, а сейчас строит планы закупки оборудования для переработки молока.

Позитивный пример из того же района: Николай Сеногноев, тоже выпускник школы соцпредпринимательства, на берегу озера устроил площадку для летнего отдыха взрослых и детей. Планирует сделать ее всесезонной, организовав прокат снегоходов, палаток, квадроциклов, лодок.

Региональная программа развития сельского предпринимательства вчерне готова. Разработчики постарались учесть существующие юридические и административные пробелы, а внимание акцентируют на достойном широкого распространения опыте и учебных практиках. Да, без них никак. В райцентрах уже проходят пятидневные образовательные тренинги "Азбука предпринимателя". По выражению губернатора Александра Моора, речь идет не о наборе ритуальных мероприятий, а о систематическом поиске и пропаганде новых кейсов, новых форм бизнес-активности.