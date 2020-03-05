У коренных народов Ямала нашли болезни горожан

Врачи ямальского центра медицинской профилактики подвели итоги обследования тундровиков и пришли к неутешительным выводам: все чаше представители коренных северных народов оказываются подвержены недугам, которые раньше были свойственны только жителям поселков и городов.

В общей сложности за два акции доктора проверили состояние здоровья около сотни ямальцев.

- Даже у жителей тундры отмечается нерациональное питание, относительный недостаток двигательной активности и соответственно избыточная масса тела. Эти факторы риска отдельно или в сочетании встречаются практически у каждого третьего обследованного, - говорит главный врач регионального центра медпрофилактики Сергей Токарев.

Примечательно, что мужчины, по заключению врачей, более здоровы. Специалисты связывают это с тем, что образ жизни оленеводов предполагает больше движения, нежели у женщин - хранительниц очага.

Например, показатель общего холестерина крови повышен у 29 процентов обследованных женщин и только у 13 процентов мужчин. Повышенные уровни артериального давления фиксируются у 24 и 18 процентов принявших участие в проверке, соответственно.

- В итоге мы смогли отнести к I группе здоровья 45 процентов тундровиков и только 20 процентов представительниц прекрасного пола. А это значит, что коренные северянки имеют больший риск хронических заболеваний - артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, - резюмирует доктор Токарев.