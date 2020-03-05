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В центре мысли

Текст: Аркадий Чернецкий (член Совета Федерации от Свердловской области, член Наблюдательного совета УрФУ)
Российская газета - Экономика УРФО № 48(8102)
Уральский федеральный университет, который в этом году отметит 100-летие, благодаря качеству образования и активной научной деятельности уверенно входит в десятку лучших вузов страны и представлен в престижных международных рейтингах. Наблюдательный совет следит за этими показателями и формирует стратегические векторы развития. Они обеспечивают позиционирование университета на рынке и интерес к нему со стороны ученых, инвесторов, студентов и мирового сообщества в целом. Однако важно понимать, что высокие рейтинги не самоцель, а лишь измеритель траектории развития.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Сегодня подходы к деятельности вузов значительно расширяются. Если раньше упор делался в основном на образование, то сегодня немаловажен в целом интеллектуальный потенциал университетов, формирование Think Tank (мозгового центра. - Прим. ред.), который можно использовать на благо государства и региональной экономики. И, говоря о миссии УрФУ, с которой он вступает в свое второе столетие, хотя это и прозвучит несколько высокопарно, я бы охарактеризовал ее как продвижение прогресса.

Исторически вузовская наука в нашей стране воспринималась как сугубо прикладная, а серьезные, масштабные исследования были уделом академии наук. Однако сейчас позиции университетов в этой сфере усиливаются. Перед ними стоит непростая задача: совместить качественную подготовку специалистов с новым масштабом научной деятельности. Кроме того, у сотрудников и студентов появилась возможность не только создавать прорывные идеи, разрабатывать новые технологии, но и заниматься их внедрением, коммерциализацией. Причем речь идет не только о работе в рамках подразделений университета, но и о создании более масштабных исследовательских структур с участием других вузов, академических институтов УрО РАН, промышленных предприятий Свердловской области и соседних регионов. В частности, я говорю о проекте НОЦ - Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.

Подходы к деятельности вузов меняются. Если раньше упор делался на образование, то сегодня главное - интеллектуальный потенциал университетов

УрФУ исторически позиционирует себя как ведущий вуз страны в инженерной подготовке. Но сегодня - из-за требований времени - помимо технических, естественных наук университет активно развивает и гуманитарные. Екатеринбург всегда был весьма продвинутым в этой сфере, а теперь общество начинает смотреть на деятельность социологов, психологов, медийщиков и других специалистов, изучающих общество, как на производительную силу: все более востребованы "мягкие" компетенции - навыки коммуникации, управления командой и т. д.

За те десять лет, что мы развиваемся в этом направлении, прогресс очевиден. Конечно, импульс для обеспечения научного вектора в университетах изначально был дан со стороны федеральной власти, когда стартовала программа повышения глобальной конкурентоспособности российских вузов "5-100", но и усилия региона и нацеленность самого университета на трансформацию - очевидные составляющие успеха.

Бюджет университета за последние годы тоже заметно вырос. Появляются новые программы, меняются параметры финансирования в связи с плановыми заданиями по количеству бюджетных мест, изменениями федеральных нормативов по стипендиям, заработной плате научного и преподавательского состава и т. д. Дополнительные средства выделяются по нацпроекту "Наука" и многим программам, например, только в рамках "5-100" УрФУ ежегодно получает полмиллиарда рублей.

В ближайшей перспективе важнейшим событием для Уральского федерального университета станут Всемирные студенческие спортивные игры в 2023 году. Это действительно прорывной момент, ведь вузу не только останется огромное материальное наследие - современный кампус. Проведение Универсиады обеспечит также повышение узнаваемости Екатеринбурга и самого УрФУ в мире, рост экспорта образования. Уже сейчас в нашем университете обучаются более четырех тысяч ребят из 101 страны мира. Такими показателями может похвастать не каждый российский вуз.

По сути, развивая новую площадку для проведения Универсиады, мы сейчас формируем новую точку роста, где впоследствии разместятся не только общежития, но и современная лабораторная, производственная база, появятся возможности для развития малых предприятий и участия студентов в международной научной деятельности.

Подготовила Анна Шиллер по итогам делового завтрака в уральском филиале "РГ"

Кстати

Вчера обнародованы результаты престижного международного рейтинга университетов QS. УрФУ заметно улучшил в нем свои позиции практически по всем направлениям. Среди инженерных эксперты британского рейтингового агентства особо выделили аэронавтику и машиностроение, электротехнику и электронику, компьютерные науки и информационные системы. Настоящий прорыв университет совершил и в гуманитарной сфере. Так, уральский вуз стал третьим в стране по философии (101-150 место в мировом рейтинге) и археологии (151-200), вошел в топ-7 по социальным наукам и менеджменту и оказался в десятке лучших по естественным наукам и лингвистике (251-300).

- Участие в проекте "5-100" позволило и руководству вуза, и членам Наблюдательного совета лучше понять наши сильные и слабые стороны, определить приоритеты развития, перспективы в научной и образовательной деятельности, - отмечает председатель Набсовета УрФУ Дмитрий Пумпянский. - Результаты ощутимы: рост авторитета научных школ УрФУ в стране и мире, увеличение числа талантливых абитуриентов и лидирующих в своих сферах исследователей из других стран, появление новых возможностей для наших студентов и ученых. Все это в итоге отражается и на позициях вуза в мировых рейтингах. Развитие университета невозможно представить без поддержки федеральных властей. Сейчас мы ставим перед собой задачу участия в новом этапе проекта "5-100", в программе "Цифровой университет", в других инициативах, направленных на реализацию нацпроекта "Наука".

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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