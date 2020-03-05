В Курганской области стартовал очередной этап административной реформы: после укрупнения сельских советов началось их объединение в муниципальные округа. Первопроходцами в новом деле выступили Макушинский и Шумихинский районы. Там уже состоялись сходы жителей, публичные слушания, законопроект о преобразовании муниципалитетов прошел первое чтение в областной Думе.

- У нас объединяются 14 сельских советов в один муниципальный округ. Так что сельсоветов и дум больше не будет. Кончилась советская власть, - говорит глава Макушинского района Виктор Воротынцев.

По его словам, объединение - процесс объективный. Во-первых, неуклонно сокращается население района: каждый год убывает 200-250 человек. Только в городе Макушино живет больше тысячи человек, треть сел имеет менее 500 жителей. Отсюда острый кадровый голод: найти квалифицированного руководителя местной администрации - целая проблема. Во-вторых, у сельсоветов недостаточно средств, чтобы обеспечивать нормальные условия жизни на территории. Полномочия сельсоветов сильно урезаны, в то же время их постоянно штрафуют за плохие дороги, нечищеные колодцы, темные улицы... Оплачивать штрафы нечем. За исключением райцентра, все поселения высокодотационные. Из-за этого они не могут участвовать в госпрограммах и привлекать субсидии на развитие муниципалитета на условиях софинансирования. Объединившись в округ, это сделать легче. Воротынцев уверен: переход на одноуровневую систему управления и укрепление вертикали власти положительно скажется на жизни людей.

- В районе живут чуть более 15 тысяч человек, а мы содержим 15 глав, 15 бухгалтеров, 15 специалистов, да еще в каждом сельсовете водители, техперсонал, - перечисляет он.

Перемены одобряют не все. В Красноуральском сельсовете считают: они не отвечают интересам сельского населения и нарушают принципы местного самоуправления

После преобразования штат муниципальных служащих сократится со 147 до 112 ставок. Специалисты подсчитали: только за счет этого в районе высвободится не менее 10 миллионов рублей в год. А еще уменьшится количество избирательных кампаний, на которые тоже тратятся немалые средства. Кроме того, сэкономят на документах. Например, чтобы заказать генплан одного поселения, нужно около двух миллионов рублей, на все сельсоветы - 28 миллионов. Округу столько генпланов не требуется.

Всего в состав нового муниципального образования войдут 47 населенных пунктов, в каждом останется по одному-два специалиста, а в администрации округа будет замглавы и отдел по взаимодействию с сельскими территориями. Они обеспечат оказание услуг, получение справок и других документов непосредственно в деревнях. Всех сокращенных чиновников, если они еще не на пенсии, обещают трудоустроить.

В Шумихинском районе в результате слияния 14 сельсоветов, администраций района и города надеются сэкономить 4,5 миллиона рублей в год. Здесь издержек при образовании округа может быть меньше, за счет того что около 70 процентов жителей живут в райцентре. Штатное расписание сократится на 21 единицу.

Ожидается, что в этом году подобные преобразования пройдут на всей территории Зауралья. Между тем перемены одобряют не все. Администрация Красноуральского сельсовета Юргамышского района и депутаты этого поселения обратились в совет муниципальных образований Курганской области с просьбой провести в марте общее собрание членов объединения, пригласить на него председателя облдумы и губернатора, по чьей инициативе проводится реформа.

- Мы считаем, что данная инициатива не отвечает жизненным интересам сельского населения и полностью нарушает принципы местного самоуправления, - заявил "РГ" глава сельсовета Павел Дмитриев.

По мнению депутата облдумы Юрия Ярушина, экономическая целесообразность объединения продиктована временем, но процессу не хватает открытости, многие жители не знают о грядущих переменах и не понимают сути происходящего.

- Никто из сельских депутатов и глав, с которыми я беседовал, не сказал, что испытывает радость от преобразований, - говорит Ярушин. - Думаю, настроение бы поменялось, если бы мы хоть раз заслушали их на Думе и проанализировали, что изменилось на местах после укрупнения сельсоветов. Получается, не закончили одну реформу - начинаем другую.

Напомним, укрупнение сельсоветов в Зауралье началось в 2017 году.

Компетентно

Николай Кремлев, ведущий научный сотрудник Курганского филиала Института экономики УрО РАН:

- Я еще пять лет назад предлагал для Курганской области новую структуру управления, а именно образовать в регионе шесть административных округов по примеру Москвы и ряда других субъектов РФ. Возьмем соседнюю Свердловскую область: там территория и численность населения в пять раз больше, а муниципальных образований в четыре раза меньше, чем в Курганской.

В Зауралье очень тяжеловесная административная структура, решения правительства региона до сельских поселений доходят с трудом и часто не выполняются, так как трудно обеспечить контроль и спросить за недостатки с виновных. Часто не доходят до сел в полном объеме финансовые, материальные и другие ресурсы. С одной стороны, муниципалитеты не подчиняются государственной власти, а с другой - правительство области, передав им избыточные функции, не обеспечило их финансами (налогами).

Вообще, с точки зрения теории управления в непосредственном подчинении должно быть не более семи подчиненных руководящих лиц. Поэтому преобразование муниципальных районов - эффективная мера при ограниченных ресурсах: округа смогут их концентрировать и использовать более эффективно.