Во время своей недавней поездки в Курганскую область премьер-министр Михаил Мишустин одобрил индивидуальную программу развития этого региона. Уровень среднедушевых доходов населения в нем по итогам 2018 года составлял 20,3 тыс. руб., уровень бедности - 19,4 процента, уровень безработицы - 8 процентов. В ходе выполнения программы планируется к 2024 году вдвое снизить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума, создать около 10 тыс. рабочих мест, сократить на 10 процентов число безработных. Намечен также прирост капвложений с 29,2 тыс. руб. до 51,3 тыс. руб. на душу населения. На реализацию программы до 2024 года Курганской области выделено 5 млрд руб.

"Курганская" программа стала первым документом такого рода, утвержденным правительством. Остальные программы для "проблемных" субъектов РФ будут внесены на рассмотрение в ближайшее время. Они тоже рассчитаны до 2024 года. В очереди на получение 5 млрд руб., выделяемых для выведения региона из зоны бедности, стоят Тува, Псковская и Курганская области, Чувашия, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай. Всего на поддержку "проблемной десятки" центр планирует потратить 100 млрд руб. Вторую половину средств планируется распределять после 2024 года - по необходимости и при условии эффективной реализации индивидуальных программ.

Правительство намерено расширять поддержку депрессивных территорий. К таковым, например, относятся и моногорода. Им может быть присвоен статус территорий опережающего развития (ТОР). Для таких территорий предусмотрены налоговые и прочие льготы. Например, резиденты ТОР получают 5-процентную льготу по налогу на прибыль для первых пяти лет работы, а также 10-18 процентов для последующих пяти лет; можно также в три раза снизить размер отчислений в социальные фонды.

Статус ТОР уже получили города Гуково в Ростовской области, Юрга в Кемеровской, Усолье-Сибирское в Иркутской и Набережные Челны в Татарстане. Предполагается, что в Гукове будут созданы до 5 тыс. новых постоянных рабочих мест, а в Набережных Челнах - до 10 тыс. Статус ТОР присвоен также шести населенным пунктам на востоке страны. Среди них Новоалтайск и Заринск в Алтайском крае, Саянск и Черемхово в Иркутской области, поселок Линево в Новосибирской области и Новокузнецк в Кузбассе. Обещано при поддержке моногородов применять - ввиду ограниченности ресурсов - проектный метод "хотя бы на три года". Поддержку получат не только самые проблемные моногорода, но и относительно благополучные, если сумеют защитить свои инвестпроекты.

В России 319 моногородов. В них проживают более 13,5 млн человек. Наибольшее количество моногородов в Кемеровской (24), Свердловской (17) и Челябинской (16) областях. Их также немало в Приволжье (21) и Сибири (20), в Северо-Западном и Центральном федеральных округах (по 18).

На выведение десяти регионов из зоны бедности до 2024 года будет выделено 100 млрд руб.

Однако 107 населенных пунктов из-за оттока населения, повлекшего сокращение числа работников градообразующих предприятий, утратили признаки моногородов. По этой причине из списка моногородов предлагалось, например, исключить Череповец.

"Список моногородов больше похож на продукт усилий региональных лоббистов, чем на реестр городов по-настоящему проблемных, - говорит заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков. - Цель понятна: под вывеску моногорода можно получить дополнительные федеральные средства, тот же Череповец получил уже свыше 800 млн руб. Фонд развития моногородов превратился во вспомогательный источник федеральных средств для затыкания местных бюджетных дыр".

Федеральный центр разделяет с местной властью и бизнесменами ответственность за экономику проблемных территорий

Несмотря на масштабную господдержку, социально-экономическая ситуация в моногородах остается сложной. В "красной зоне" сейчас находятся около 100 моногородов из 319. Чтобы город был отнесен к "красной зоне", в нем должны наблюдаться пять признаков напряженности: прекращение работы или процедура банкротства градообразующего предприятия; предстоящее увольнение 10 процентов его сотрудников; неблагополучный прогноз конъюнктуры рынка для предприятия; двукратное превышение уровня регистрируемой безработицы; негативная оценка ситуации жителями. В "красной зоне" особо выделяются около двадцати городов, находящихся в самом тяжелом положении. Среди них муниципалитеты в Карелии и Кемеровской области, Тольятти, моногорода в Башкирии и Коми. Острее всего ситуация на градообразующих предприятиях автопрома, в транспортном машиностроении и старых металлургических заводах.

"Проблема моногородов - двоякая, - говорит доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Савченко. - С одной стороны, создана мощная инфраструктура и очень качественный человеческий капитал, а с другой - когда кончается какой-то технологический цикл, у властей возникает вопрос: чем людей занять?" Примером успешного решения проблемы моногородов Савченко считает Комсомольск-на-Амуре: "Оттуда уезжали люди с высшим образованием, там было всего два завода. Создание в этом городе крупного технопарка проблему решило".

Федеральный центр разделяет с местной властью и бизнесменами ответственность за экономику проблемных территорий. Потому что ни губернаторы, ни владельцы предприятий самостоятельно с этим не справятся.