Россия готова направить наблюдателей на выборы президента Беларуси

Российские парламентарии готовы принять участие в наблюдении за ходом выборов президента Беларуси, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой.

Делегация СФ прибыла 5 марта в Минск с официальным визитом.

В ходе встречи в расширенном составе сенаторы двух стран обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество, одним из важнейших направлений которого стала совместная работа в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. Это и разработка модельных законов для всех стран-участниц, и наблюдение за выборами внутри Содружества и за его пределами.

"Если вы заинтересованы, мы готовы направить на президентские выборы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи, от Совета Федерации", - сказала Матвиенко, обращаясь к Кочановой.

Она подчеркнула, что "на сегодня и у Беларуси, и у России есть достаточный опыт, выстроена эффективная избирательная система". "Наши мониторинговые миссии всегда дают объективную оценку", - констатировала спикер.

"Это очень важно, чтобы было не только мнение иногда ангажированных международных структур, которые по-прежнему считают, что нас надо учить, как проводить выборы, как развивать демократию", - добавила она.

Согласно данным Центральной комиссии по выборам и республиканским референдумам Республики Беларусь, очередные выборы главы государства должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.