Россия ограничила вывоз из страны медицинских изделий до 1 июня

Экспорт приостановлен до 1 июня 2020 года. Запрет введен как экстренная мера по предотвращению искусственного дефицита медицинской продукции в условиях роста в мире заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, ограничения необходимы прежде всего в интересах граждан, чтобы пресечь спекуляцию медицинскими изделиями за рубеж на фоне борьбы с коронавирусом.
"Необходимо предотвратить так называемый "искусственный дефицит" некоторых медицинских изделий - масок, респираторов, противовирусных средств, которые спекулянты могут вывозить за рубеж", - отметил он. Министр уточнил, что "действие запрета не распространяется на вывоз такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, в том числе Китаю".
По данным Центра международной торговли, основные потребители российской продукции - страны СНГ, которые в прошлом году закупили медицинских товаров на сумму 163,5 млн долларов, что на 12,8% превышает объемы позапрошлого года. А вот экспорт продукции в Китай как раз незначительный. Напротив, Поднебесная всегда была одним из основных поставщиков средств индивидуальной защиты в Россию, а теперь нам приходится ограничиваться собственными мощностями.
"Из-за вспышки коронавируса нам неоткуда импортировать, поэтому мы полностью рассчитываем на свои возможности. Но средства индивидуальной защиты у нас не производятся в больших объемах, поэтому, когда все поголовно начинают носить маски, мы не можем позволить себе экспортировать эту продукцию. Нужно понимать, что уже начались спекуляции с ценами, поэтому важно в дальнейшем это предотвратить. Запрет на экспорт - вполне разумная мера", - считает Станислав Гольдберг, эксперт Комитета по промышленности "ОПОРЫ России", вице-президент Московской ассоциации малых предприятий - производителей медицинской техники "Асмедика".
Сегодня в сутки в России производится полтора миллиона медицинских масок. Однако в условиях повышенного спроса этого оказалось недостаточно.
Кстати
Медики многих пензенских клиник перешли на марлевые повязки, которые шьют сами. Работники областной больницы им. Н.Н. Бурденко пояснили, что шьют маски из марли из-за экономии. Требуется пять масок на смену, чтобы менять их через два часа. Дома их стирают и гладят утюгом с двух сторон, и снова можно выходить на дежурство в больницу. "Каждый может себе пошить семислойную маску и два раза в день ее проглаживать утюгом, что эквивалентно тем маскам, которые мы покупаем в аптеках", - предложил глава минздрава региона Александр Никишин. Вслед за ним глава минторга Михаил Торгашин тоже вспомнил, как в советское время на уроках труда мастерили маску из марли.
Подготовила Наталья Саванкова, Пенза
Индия, являющаяся крупнейшим мировым рынком непатентованных лекарств, вводит ограничения на продажу за границу ряда медицинских препаратов, а также 25 активных фармацевтических ингредиентов. В список попали всем известный парацетамол, антибиотик метронидазол, а также ингредиенты для производства витаминов групп B1, B6 и B12. О новых правилах сообщил Генеральный директорат внешней торговли Индии. "Экспорт указанных ингредиентов и препаратов с этого момента ограничен, изменения вступают в силу немедленно до будущих распоряжений", - говорится в сообщении ведомства. Под новые правила попали также тинидазол, ацикловир, прогестерон, хлорамфеникол, орнидазол, препараты из хлорамфеникола, соли клиндамицина и неомицин.
Местные СМИ связывают эти изменения со вспышкой нового коронавируса. Эти меры якобы призваны снизить возможный дефицит препаратов и их составляющих на внутреннем индийском рынке. Отмечается также, что фармацевтическая промышленность Индии получает около двух третей химических компонентов из Китая, где, как известно, из-за эпидемиологической обстановки многие фабрики были закрыты. Данное обстоятельство сократило поставки компонентов в Индию, что, в свою очередь, сформировало обоснованные опасения о реальности возникновения нехватки противовирусных препаратов в ближайшие месяцы.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус:
"По всему миру скончались около 3,4% от всех сообщенных случаях COVID-19. Для сравнения: сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше чем 1% зараженных".
Fendi монетизировал вирус
Это решение поддержали все местные политики, как левые, так и правые. Еще дней десять тому назад в парижских аптеках можно было без проблем приобрести медицинские маски разной степени защиты, и цены на них были вполне умеренные. К примеру, обычные хирургические продавались по 30 евроцентов за штуку. Сейчас же, когда число инфицированных в стране с 18 человек увеличилось до более 200, а очаги этой заразы возникают то в одном, то в другом регионе, французы впервые за многие десятилетия стали скупать медицинские маски, да так резво, что практически во всех аптеках покупателей теперь встречают объявления : "Извините, масок нет". В этом я убедился, обойдя с дюжину заведений, обозначенных фирменным аптечным зеленым крестом.
На вопрос, когда поступят новые, фармацевты пожимают плечами. В некоторых же объясняют, что отныне маски всех типов, включая повышенной защиты, а это FFP2 и FFP3 (Filtering Face Piece - фильтрующие полумаски), предназначаются для медицинских работников, которые будут их получать еженедельно при предъявлении специального документа, выдаваемого Национальным орденом врачей. Ранее министр здравоохранения Оливье Веран сообщил, что из стратегических запасов на этой неделе уже выделено до 20 миллионов масок. Что касается госпиталей, домов престарелых, то они обеспечиваются по особым спискам. Если в аптеках французам искать нечего, то предложений самого разного рода на всевозможных интернет-платформах хоть пруд пруди. Но цены! Так, на одной из них самые простые предлагаются по цене в три-пять и более раз дороже, чем аптечные. Другой перекупщик выставил маску FFP2 за 15 евро (при ее обычной цене в четыре евро). Примерно такая же картина на платформе Amazon, где некто требует за "антикоронавирусный" респиратор 75 евро. И таких объявлений многие сотни.
Примерно такая же картина с антисептическими гелями. Их также предлагают по завышенным ценам в интернет-магазинах, что вызвало праведный гнев министра экономики Брюно Ле Мэра. По его инициативе правительство подготовило декрет, с помощью которого вводятся фиксированные цены на защитные медицинские средства.
По данным итальянской ассоциации потребителей, спрос антивирусные маски в стране вырос на 400 с лишним процентов. Поскольку в аптеках масок нет уже почти месяц, о чем свидетельствуют красноречивые надписи на входе, опасающимся заразиться людям ничего не остается, как покупать их в онлайн-магазинах или "с рук". Показательной является история с модными масками - движимые паникой итальянцы в считанные часы скупили совершенно бесполезный "аксессуар" от Fendi по заоблачной цене в 190 евро. После того как прокуратура Милана инициировала расследование по факту спекулятивных действий на рынке и провела обыски в офисах Amazon и eBay, цены на этих порталах, еще пару дней достигавшие абсурдных 70 евро за маску, заметно снизились, но по-прежнему далеки до предвирусных. Так на итальянском Amazon за упаковку из 50 обычных и некогда "копеечных" масок сегодня предлагают заплатить 45 евро. А вот маска с уровнем защиты FFP3 обойдется онлайн-покупателю от 10 до 90 евро за одну единицу. Финансовая гвардия от Турина до Милана ежедневно выявляет нелегальных торговцев, пытающихся нажиться на трагедии. За подобное преступление законом предусматривается наказание в виде тюремного заключения от полугода до трех лет и штраф до 25 тыс. евро.
Последняя капля
В Китае уже в начале февраля стали говорить о снижении импорта СПГ. Он оказался первым энергоресурсом, поставки которого стали уменьшаться. Сейчас китайский импорт восстанавливается, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Японии и Южной Корее общий спрос в странах АТР на сжиженный газ, по-видимому, продолжит падать. Япония лидер по объемам закупок СПГ, а Китай и Южная Корея занимают вторую и третью строчку.
Текущий итог - падение спотовых цен на газ в Азии до исторического минимума и ниже уровня Европы, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он подчеркнул, что хотя по споту там продается очень мало газа, это сильно давит на рынок. Покупатели начинают все активнее требовать пересмотра долгосрочных контрактов и отказываются от подписания новых. "Последний пример - Индия, которая отказалась подписывать большой контракт по американскому СПГ в ходе визита Трампа", - отметил эксперт.
Падение цен на газ как в Европе, так и в странах АТР уже привело к тому, что некоторые производители СПГ вынуждены были работать с отрицательной рентабельностью.
Усугубляют положение два фактора. Из-за аномально теплой зимы потребление газа с начала 2020 года оказалось на рекордно низком уровне. Хранилища газа остались заполнены. Особенно это касается Европы, которая готовилась к возможным перебоям транзита российского газа через Украину и постаралась максимально запастись им впрок.
Кроме того, поскольку все ожидали серьезного роста рынка СПГ в первую очередь за счет Китая, в последние годы запущены значительные мощности по его производству (с 2017 по 2019 год - более 50 млн тонн). В результате образовался не просто избыток, а серьезный переизбыток предложения.
По сравнению с нефтью восстанавливаться спрос на сжиженный газ будет дольше. Зима уже прошла, а эпидемия пока не остановлена. Ожидать следующего пика поставок придется минимум до осени. Все зависит от того, как быстро будет побеждено распространение вируса, а также будут ли производители СПГ сокращать поставки на рынок, чтобы уменьшить дисбаланс и давление на цены, считает Алексей Гривач.
Международный пассажирский поезд Москва - Ницца отменен из-за вспышки коронавируса.
Поезд должен был выйти на маршрут 5 марта, но пока его движение временно приостановлено "в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России", пояснили в РЖД. О возобновлении движения в компании сообщат дополнительно.
Поезд проходит через территорию Беларуси, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Франции. В Италии маршрут как раз включает города Милан и Верону, расположенные в регионе Венето, ставшие эпицентрами распространения коронавируса.
Деньги за неиспользованные билеты вернут без дополнительных плат и сборов, отметили в РЖД. Для этого нужно обратиться по месту приобретения проездных документов, а на территории иностранного государства необходимо проставить отметку об отмене поезда в железнодорожной кассе, чтобы получить деньги после возвращения в Россию.
Подготовил Евгений Гайва
Деньги не трогать
Несколько дней назад весь мир облетели кадры, на которых канцлер ФРГ Ангела Меркель, здороваясь, протягивает руку министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу, а тот отказывается ее пожать, и объясняет, что хотел бы соблюдать осторожность. "Он поступает правильно", - прокомментировала невежливое поведение коллеги фрау Меркель.
Правда, в Германии не было официальных предупреждений об опасности рукопожатий, так что это была личная инициатива Зеехофера, а вот во Франции министр здравоохранения Оливер Веран призвал отказаться от этой формы приветствия. Он также посоветовал соотечественникам избегать популярных среди французов поцелуев в щеку при встрече. Это, кстати, стало настоящим яблоком раздора в Италии, где люди бывают более эмоциональны и несдержанны в проявлении чувств.
По данным New York Times, для итальянцев ритуал приветствия в форме поцелуя является частью национальной культуры, и отказаться от него многие из них не готовы. "Мы слишком много контактируем друг с другом, мы пожимаем руки, мы целуем друг друга, мы обнимаемся при встрече. Лучше бы в этот период избегать столь тесных контактов", - пояснил итальянский спецпредставитель по противодействию коронавирусу Анджело Боррелли. Его призыву многие вняли: на прошедшей в Милане неделе высокой моды многие посетители приветствовали друг друга двойным воздушным поцелуем. А ВОЗ уже предложила менее изящную альтернативу: пожатие локтя или соприкосновение ногами при встрече. К сожалению, одно это, конечно, не убережет европейцев от заражения. Тем более, что случаев заражения вирусом COVID-19 на Аппенинах на вторник было зарегистрировано 2036, в ФРГ заболевших 165, а во Франции - 191.
Распространение заболевания в европейских странах заставило власти Бельгии задуматься о безопасности своих граждан. Брюссельский столичный регион - это также столица Европейского Союза, там размещается Еврокомиссия, штаб-квартира Евросовета, там же, наряду с французским Страсбургом, проходят заседания Европейского парламента. Ежедневно тысячи людей со всей Европы встречаются в Брюсселе и обмениваются рукопожатиями, и даже поцелуями. Ничего удивительного, что столичный градоначальник Оливье Мейньен выпустил распоряжение, согласно которому людям, прибывающим из "зон повышенного риска", запрещено в течение двух недель появляться в общественных местах. Нарушителей этого запрета будет задерживать полиция, которую он пообещал привлечь для контроля за входом в школы, дома престарелых, спортивные центры и библиотеки. Под зонами повышенного риска, по данным европейского издания Politico, подразумеваются Китай, Таиланд, Гонконг, Макао, Сингапур, Южная Корея, Иран и регионы на севере Италии - Венето и Ломбардия. С этим последним может возникнуть проблема, ведь итальянское членство в Евросоюзе подразумевает активное перемещение тех же евродепутатов между двумя странами. Но в Европарламенте уже работают над этой проблемой: разрабатывается система, которая позволит депутатам, побывавшим в зонах риска, участвовать в заседаниях по видеосвязи.
Бесконтактными предлагают сделать также и товарно-денежные отношения. Накануне во Всемирной Организации Здравоохранения признали, что вирус COVID-19 может в течение нескольких дней сохраняться на поверхности банкнот, поэтому - во избежание заражения через бумажные деньги - людям рекомендуют расплачиваться банковскими картами и переводами, или тщательно мыть руки после прикосновения к деньгам.
Хроника коронавируса
17:40 Поздоровались ногами
Глава Минэрго России и генсек ОПЕК поздоровались ногами из-за коронавируса. Приветствие папало на видео, которое выложили в Twitter ОПЕК.
Между тем, как говорится в последнем официальном отчете Всемирной организации здравоохранения, вирус нового типа COVID-19 передается через капли при тесном контакте между инфицированным и восприимчивым к инфекции индивидуумом.
16.16 Школы в Италии закрывают
Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты из-за распространения нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Ранее в стране уже были введены карантинные меры на основании рекомендаций медиков. Правительство также может расширить территорию "красной зоны", в которую пока входят 10 городов северной области Ломбардия и один город соседней Венето, где возникли локальные вспышки коронавирусной инфекции.
16.00 Вирус у чиновника Евросоюза
Первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 сотрудника исполнительных органов Евросоюза подтвержден в Брюсселе. По данным издания Politico.eu, заболевшим оказался работник Европейского оборонного агентства (EDA). До этого он побывал в командировке в Италии. Как уточняется, это первый зафиксированный случай заболевания новым коронавирусом еврочиновника в штаб-квартире ЕС.
15.49 В списке еще одна страна
Случай заражения коронавирусом выделен еще в одной стране - на Фарерских островах. Как сообщается, заболевший в конце февраля посещал конференцию в Париже. На данный момент его состояние хорошее. Коронавирус выявлен уже в 82 странах.
15:30 ВОЗ описала группу риска
Риск тяжелого протекания болезни, вызванной новым коронавирусом, и смерти больше всего у людей старше 60 лет а также у страдающих гипертонией, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими респираторными заболеваниями и раком. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как отмечают в организации, смертность растет с возрастом. Самая высокая смертность зафиксирована среди людей старше 80 лет. Мужчины умирают чаще, чем женщины.
Среднее время от начала заболевания до клинического выздоровления для легких случаев составляет приблизительно две недели. Пациентам с тяжелым или критическим состоянием для полного выздоровления требуется от трех до шести недель.
15.32 Доступ к фейкам закроют
Роскомнадзор ограничит доступ к источникам фейков о коронавирусе в России, сообщили в ведомстве. Ограничить доступ к ресурсам, распространяющим недостоверную информацию о новой коронавирусной инфекции, потребовала Генеральная прокуратура. Там подготовили перечень ссылок на материалы в соцсетях, в частности во "ВКонтакте" и сети Facebook, где содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.
14.50 ЦБ: влияние на экономику несущественное
Первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева заявила, что прямое влияние коронавируса на экономику России несущественно. По ее словам, экономика России в настоящий момент стабильна. Но в случае необходимости Центробанк готов задействовать все инструменты для минимизации влияния коронавируса. Как уточнила Ксения Юдаева, ЦБ еще предстоит оценить масштаб влияния новых проинфляционных рисков на собственную денежно-кредитную политику.
14.40 Лувр снова открыли
Самый популярный музей мира - парижский Лувр - вновь открыли для посетителей. Музей был закрыт для посещений в воскресенье, 1 марта. Посетителей решили не пускать также в понедельник из-за опасений распространения заболевания. Во вторник в музее был выходной по графику.
14.30 Кто распространял фейки
Установили распространителей ложных сведений о массовых заражениях коронавирусом в России. Начата доследственная проверка, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В ближайшее время будут приняты меры по удалению недостоверной информации.
14.00 Разработку вакцины ускорят
На заседании правительства вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия ускорит разработку вакцины против новой коронавирусной инфекции. Работа идет по пяти направлениям в 13 вариантах. Она отметила, что сообщения о достаточно большом количестве заболевших коронавирусом в России не соответствуют действительности. С момента организации в стране работы по предотвращению эпидемии на территории страны было выявлено три случая заболевания, и еще трое заболевших были эвакуированы с круизного лайнера в Японии, заявила вице-премьер.
13:04 Сбербанк создал модель эпидемии
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, сообщил журналистам глава банка Герман Греф. Модель включает несколько сценариев. Во всех случаях ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, отметили в банке.
01.25 Заразившихся стало больше
Число заразившихся коронавирусом в мире составляет 90 870 человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По последним данным, число зараженных в материковом Китае достигло 80 304 человека, скончались 2946. За последние сутки зафиксировано 1792 новых случая заражения коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся составляет 10 566 человек. Количество летальных исходов за пределами Китая составило 166, за сутки скончалось 37 человек.
00.30 Google отменила встречу
Компания Google отменила конференцию разработчиков программного обеспечения из-за коронавируса. На мероприятии, которое должно было пройти с 12 по 14 мая, должны были рассказать о новой версии Android, обновлении сервисов. Как отметили в компании, конференция пройдет в онлайн-режиме. А те, кто уже купил на нее билеты, смогут получить деньги обратно или принять участие конференции Google в следующем году.