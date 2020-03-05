Россия ограничила вывоз из страны медицинских изделий до 1 июня

В некоторых аптеках одноразовые медицинские маски исчезли, хотя этот дефицит искусственный. Чтобы пресечь спекуляции масками и другими медицинскими изделиями, Россия ввела ограничения на их экспорт в интересах граждан, отметили в минпромторге. Но гуманитарную помощь иностранным государствам Россия продолжит оказывать. Фото: REUTERS

Экспорт приостановлен до 1 июня 2020 года. Запрет введен как экстренная мера по предотвращению искусственного дефицита медицинской продукции в условиях роста в мире заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, ограничения необходимы прежде всего в интересах граждан, чтобы пресечь спекуляцию медицинскими изделиями за рубеж на фоне борьбы с коронавирусом.

"Необходимо предотвратить так называемый "искусственный дефицит" некоторых медицинских изделий - масок, респираторов, противовирусных средств, которые спекулянты могут вывозить за рубеж", - отметил он. Министр уточнил, что "действие запрета не распространяется на вывоз такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, в том числе Китаю".

По данным Центра международной торговли, основные потребители российской продукции - страны СНГ, которые в прошлом году закупили медицинских товаров на сумму 163,5 млн долларов, что на 12,8% превышает объемы позапрошлого года. А вот экспорт продукции в Китай как раз незначительный. Напротив, Поднебесная всегда была одним из основных поставщиков средств индивидуальной защиты в Россию, а теперь нам приходится ограничиваться собственными мощностями.

"Из-за вспышки коронавируса нам неоткуда импортировать, поэтому мы полностью рассчитываем на свои возможности. Но средства индивидуальной защиты у нас не производятся в больших объемах, поэтому, когда все поголовно начинают носить маски, мы не можем позволить себе экспортировать эту продукцию. Нужно понимать, что уже начались спекуляции с ценами, поэтому важно в дальнейшем это предотвратить. Запрет на экспорт - вполне разумная мера", - считает Станислав Гольдберг, эксперт Комитета по промышленности "ОПОРЫ России", вице-президент Московской ассоциации малых предприятий - производителей медицинской техники "Асмедика".

Сегодня в сутки в России производится полтора миллиона медицинских масок. Однако в условиях повышенного спроса этого оказалось недостаточно.

Кстати

Медики многих пензенских клиник перешли на марлевые повязки, которые шьют сами. Работники областной больницы им. Н.Н. Бурденко пояснили, что шьют маски из марли из-за экономии. Требуется пять масок на смену, чтобы менять их через два часа. Дома их стирают и гладят утюгом с двух сторон, и снова можно выходить на дежурство в больницу. "Каждый может себе пошить семислойную маску и два раза в день ее проглаживать утюгом, что эквивалентно тем маскам, которые мы покупаем в аптеках", - предложил глава минздрава региона Александр Никишин. Вслед за ним глава минторга Михаил Торгашин тоже вспомнил, как в советское время на уроках труда мастерили маску из марли.

Подготовила Наталья Саванкова, Пенза

А как у них

Индия, являющаяся крупнейшим мировым рынком непатентованных лекарств, вводит ограничения на продажу за границу ряда медицинских препаратов, а также 25 активных фармацевтических ингредиентов. В список попали всем известный парацетамол, антибиотик метронидазол, а также ингредиенты для производства витаминов групп B1, B6 и B12. О новых правилах сообщил Генеральный директорат внешней торговли Индии. "Экспорт указанных ингредиентов и препаратов с этого момента ограничен, изменения вступают в силу немедленно до будущих распоряжений", - говорится в сообщении ведомства. Под новые правила попали также тинидазол, ацикловир, прогестерон, хлорамфеникол, орнидазол, препараты из хлорамфеникола, соли клиндамицина и неомицин.

Местные СМИ связывают эти изменения со вспышкой нового коронавируса. Эти меры якобы призваны снизить возможный дефицит препаратов и их составляющих на внутреннем индийском рынке. Отмечается также, что фармацевтическая промышленность Индии получает около двух третей химических компонентов из Китая, где, как известно, из-за эпидемиологической обстановки многие фабрики были закрыты. Данное обстоятельство сократило поставки компонентов в Индию, что, в свою очередь, сформировало обоснованные опасения о реальности возникновения нехватки противовирусных препаратов в ближайшие месяцы.

Цитата

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус:

"По всему миру скончались около 3,4% от всех сообщенных случаях COVID-19. Для сравнения: сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше чем 1% зараженных".