Россиянам дадут право потратить часть бюджета

Новости

Видео: Юэн Макгрегор в роли Оби-Вана Кеноби в "Новой надежде" 18:10
В Подмосковье мужчина устроил стрельбу в магазине из-за пачки чебуреков 15:46
Суд в Киргизии запретил все митинги и массовые акции до 1 июля 15:44
В Херсонесе нашли скелет с редкой генетической мутацией 15:43
В Башкирии начальника отделения ГИБДД заподозрили во взятке 15:41
В Крыму назначена и.о. главы минпромполитики 15:40
Под Липецком три человека погибли в ДТП с грузовиком 15:38
На Урале из-за ранней весны началась подготовка к сезону клещей 15:36
Массовый лжетеррор: В Сибири сел "заминированный" лайнер из Владивостока 15:35
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ 15:30
Путин обсудил по телефону ситуацию в Идлибе с главой Евросовета 15:24
Храм Рождества Христова в Вифлееме временно закрыт из-за коронавируса 15:24
Lada Xray оказался на грани вылета из списка самых продаваемых моделей РФ 15:20
Метеорологи рассказали, какая погода будет 8 марта в Москве 15:15
Тело пропавшего в Воронеже чиновника нашли в водохранилище 15:15
Автомат Токарева АТ-44 показали на видео 15:15
В Сеть слили первое фото со съемок сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном 15:12
Золотов наградил командиров спецназа по итогам 2019 года 15:08
Севший в Омске пассажирский лайнер не был заминирован 15:01
Главу Туапсе отправили в отставку из-за уголовного дела 15:00
Электрический кроссовер Skoda впервые заметили на испытаниях 15:00
Воронежскую колонию пытались "обстрелять" телефонами 14:44
В Забайкалье убийца потребовал 500 тысяч рублей за содержание "в клетке" 14:42
Казахстан ограничит въезд для граждан Италии, Ирана и Южной Кореи 14:41
На Алтае предпринимателя обвинили в краже завода 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 15:00
Рубрика: Власть

Россиянам дадут право потратить часть бюджета

Текст: Татьяна Замахина
Россияне вскоре могут получить возможность расходовать часть бюджетных средств для решения насущных местных проблем. Жители поселка или части муниципалитета сами определят, куда направить деньги. Законопроект о "народном бюджете" прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В августе 2017 года Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления поручил принять меры для привлечения граждан в решение местных проблем. На это и направлен законопроект, подготовленный в "Единой России". Конечная цель документа - повышение эффективности использования бюджетных средств.

На местах уже наработан большой опыт инициативного бюджетирования. Теперь же будут введены единые правила в этой сфере для всей страны. "В каждом селе, в каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и других важных для них вопросах", - объяснил один из авторов, зампред Совета Федерации Андрей Турчак. До сих пор подобные проекты, по его словам, существовали "каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов".

Фото: Константин Завражин/РГ
Госдума одобрила поправки в бюджет в связи с Посланием президента

Согласно документу, инициатором проекта может выступить житель или группа жителей муниципального образования, а также органы территориального общественного самоуправления или староста сельского населенного пункта. В проекте должна быть поставлена приоритетная для местных жителей проблема. Кроме того, нужно описать ожидаемые результаты, рассчитать расходы и обозначить планируемые сроки. При этом граждане или организации смогут добавить к бюджетным средствам добровольные взносы на реализацию проекта. Проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней.

"Это очень важный шаг для развития гражданского общества и местного самоуправления", - подчеркнул первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. По словам депутата, законопроект предусматривает прозрачную процедуру подачи заявок, их отбора и вынесения решений властями.

"Важная часть законопроекта - гарантии того, чтобы инициативы граждан были обнародованы, открыто и объективно рассмотрены органами местного самоуправления, - заявил один из авторов, сенатор Олег Мельниченко. - Также предусмотрен общественный контроль за реализацией поддержанных властями проектов".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

В Госдуме оценили инициативу о новом порядке оплаты больничных
В штабе по борьбе с COVID-19 сообщили о новом случае заражения в России
Мишустин утвердил правила ввоза в РФ незарегистрированных лекарств
Совфед планирует рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
Севший в Омске пассажирский лайнер не был заминирован
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж