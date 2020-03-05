Россиянам дадут право потратить часть бюджета

В августе 2017 года Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления поручил принять меры для привлечения граждан в решение местных проблем. На это и направлен законопроект, подготовленный в "Единой России". Конечная цель документа - повышение эффективности использования бюджетных средств.

На местах уже наработан большой опыт инициативного бюджетирования. Теперь же будут введены единые правила в этой сфере для всей страны. "В каждом селе, в каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и других важных для них вопросах", - объяснил один из авторов, зампред Совета Федерации Андрей Турчак. До сих пор подобные проекты, по его словам, существовали "каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов".

Согласно документу, инициатором проекта может выступить житель или группа жителей муниципального образования, а также органы территориального общественного самоуправления или староста сельского населенного пункта. В проекте должна быть поставлена приоритетная для местных жителей проблема. Кроме того, нужно описать ожидаемые результаты, рассчитать расходы и обозначить планируемые сроки. При этом граждане или организации смогут добавить к бюджетным средствам добровольные взносы на реализацию проекта. Проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней.

"Это очень важный шаг для развития гражданского общества и местного самоуправления", - подчеркнул первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. По словам депутата, законопроект предусматривает прозрачную процедуру подачи заявок, их отбора и вынесения решений властями.

"Важная часть законопроекта - гарантии того, чтобы инициативы граждан были обнародованы, открыто и объективно рассмотрены органами местного самоуправления, - заявил один из авторов, сенатор Олег Мельниченко. - Также предусмотрен общественный контроль за реализацией поддержанных властями проектов".