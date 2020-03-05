Чтобы пройти тестирование на полиграфе совсем не обязательно подключаться проводами к компьютеру. Современные российские технологии позволяют это делать по обычному телефону. В Москве представлена революционная платформа "151EYE". Она уже помогает Следственному комитету раскрывать преступления.

Для систем видеонаблюдения опознать лицо человека в толпе давно уже не проблема. Фото: iStock

Почему такое название - 151 глаз в переводе с английского? А все просто: по телефонному разговору отслеживается 151 параметр и можно с вероятностью до 90 процентов определить, врет человек или говорит правду.

- Голос - это продукт деятельности мышц человека, которые управляются от полушарий головного мозга до спинного мозга, - говорит один из разработчиков платформы профессор психфака МГУ, доктор психологических наук Алексей Гусев. - Мы улавливаем малейшие изменения, и результат готов. Нам важно не что говорит человек, а как. Поэтому тестировать на нашей платформе можно хоть француза, хоть таджика.

Работает платформа на первый взгляд очень просто. От 15 минут до получаса по обычному телефону испытуемый проходит тест.

Программа со сложным алгоритмом вычисляет не только настроение клиента, но и особенности его характера: энергичность, уверенность, сосредоточенность, взволнованность, тревогу и даже лень.

Вот почему первыми, кто стал использовать платформу, оказались кадровики крупных компаний, службы безопасности и силовики.

Программа со сложным алгоритмом вычисляет не только ложь, но и особенности характера человека: энергичность, взволнованность, тревогу

Как признался один бизнесмен, после проверки персонала выяснилось, что 80 процентов воруют. Недавно из крупного банка утекла информация. Детектор лжи ничего не дал. А "151глаз" вычислил злоумышленника, да еще сообщил, что он наркоман и поэтому пошел на преступления. Одна авиакомпания заказала проверку всех своих стюардесс на доброжелательность к пассажирам. Из 350 всего четыре девушки оказались на высоте. В понедельник начнут проверять пилотов. Прежде всего на профессиональное выгорание. Это важнейший параметр для безопасности полетов, не то что воровство. Особые возможности технологии - в борьбе с коррупцией.

Вы скажете, что это фантастика и такого не бывает? Российские ученые и IT-специалисты разработали "детектор лжи" для видеоизображения. Загружаешь ролик с показанием подозреваемого и все ясно, как божий день. Одну из первых специалисты вывели на чистую воду Юлию Скрипаль (вы помните скандальное отравление в Солсбери). Так вот, психологи и компьютерщики выяснили, загрузив ее интервью телеканалу ВВС, что вся ее речь была несколько раз отрепетирована. Программу не проведешь.

- Мы научились распознавать микроэмоции на лице, которые длятся 5-7 миллисекунд. Глаз этого не видит. Даже пульс человека программа распознает по картинке. Современные нейросети могут обнаружить лишь маску эмоции, которая длится гораздо дольше. Это впервые в мире. Мы уже провели испытание нашей технологии на одной крупной информационной базе. Сбоев нет, - говорит один из ведущих разработчиков технологий анализа мимики в мире, эксперт по системе кодирования лицевых движений Михаил Баев.

В следственной практике у новой технологии лишь одно ограничение. Суды пока могут не признавать результата анализа мимики и голоса. Но это пока.

Испытуемый должен быть трезв и не под действием наркотических средств. Сесть перед телекамерой и отвечать на специально подобранные вопросы. Программа знает все микроэмоции, которые могут отразиться на лице. Например, слегка натянутое веко означает повышенное внимание к предмету вопроса. Существует семь базовых эмоций, но платформа способна уловить малейшие нюансы.

Порой это позволяет раскрыть самые запутанные преступления.

Совсем недавно "видеополиграф" раскрыл преступление 20-летней давности.

Программа знает все микроэмоции, которые могут отразиться на лице. Удается распознавать эмоции на лице, которые длятся 5-7 миллисекунд

- А если человек страдает тиком или женщина вколола лошадиную дозу ботокса? Или паралитик скрывается от правосудия? Ваша система способна определить истинные эмоции? - спрашиваю Михаила Баева.

- Ничего страшного. Мы калибруем программу под конкретного человека, и он будет как на ладони.

- А можно в толпе вычислить террориста?

- Увы, нет… В толпе, когда он проходит перед камерой, невозможно. А вот если он какое-то время будет отвечать на вопросы, то да. Во всяком случае нашей системой охотно пользуются силовики. Большего я вам сказать не могу по понятным причинам.

Единственные люди, которые могут обмануть новую технологию, это артисты!

- Мы тестировали наш продукт на замечательном актере Вениамине Смехове, - поделился профессор Гусев. - Он с легкостью ввел в заблуждение и голосовую, и видеоплатформу. Но таких людей единицы.

Кому-то покажется, что "большой брат" уже вторгся в нашу личную жизнь и предела этому не будет. Не случайно, многие сотрудники крупных банков и холдингов отказываются от голосовой проверки на новой программе. Опасения понятны. Ты как на ладони. Что и нужно кадровикам и боссу. Но есть и другой аспект.

Время нынче такое. Безопасность ценится выше интимной жизни. Главный враг - терроризм. И победить его можно не только пушками и ракетами. А вот такими программами. Конечно, вычислить потенциальную опасность - не температуру в аэропорту измерить. На ходу не получится. Но во время пограничного или таможенного досмотра узнать о намерениях человека можно вполне. А это значит - спасенные жизни.