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Рубрика: Экономика

Российский рынок онлайн-кинотеатров пошел на рекорд

Текст: Юлия Кривошапко

Российский рынок онлайн-кинотеатров в 2020 году вырастет на 40% и достигнет отметки в 24 млрд рублей. Такой прогноз опубликовало агентство "ТМТ Консалтинг".

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Российский рынок легальных видеосервисов, предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, по итогам 2019 года вырос на 50% и составил 17,1 млрд руб. Доходы, полученные от пользовательских платежей, составили 12,9 млрд рублей. (рост на 68%). Доля выручки от пользовательских платежей в общем объеме рынка по итогам года выросла еще на 6 п.п. и составила 75%.

Быстрее других способов монетизации увеличивалась выручка, полученная от подписки (рост на 88%). Ее доля в структуре пользовательских платежей увеличилась с 62% до 79%.

Фото: iStock
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Можно утверждать, что подписная модель в прошедшем году стала основной - на нее впервые пришлось более половины всего рынка онлайн-кинотеатров (59%), отмечают авторы отчета.

Реклама принесла видеосервисам 4,2 млрд руб. (рост на 13%).

В целом, на динамике рынка положительно отразилось увеличение платящей аудитории, укрепление привычки совершать покупки в интернете, рост проникновения интернет-доступа, smartTV и смартфонов, активизация на рынке крупнейших интернет-компаний и медиахолдингов. В числе других факторов успеха аналитики называют партнерство онлайн-кинотеатров с ведущими российскими и голливудскими студиями, а также активную борьбу с пиратством.

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