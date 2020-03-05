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Рубрика: В мире

Кадры для роста

Россия поможет Киргизии с подготовкой экономистов
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 46(8100)
Российская сторона может увеличить помощь Киргизии в подготовке специалистов по экономике. Об этом, в частности, шла речь на встрече между послом КР в РФ Аликбеком Джекшенкуловым и ректором Финансового университета при правительстве России Михаилом Эскиндаровым.

По словам киргизского дипломата, республика стремится к развитию сотрудничества с РФ в образовательной сфере. Особый интерес вызывает подготовка квалифицированных кадров для экономики. Киргизия предлагает Финансовому университету заключить партнерское соглашение с профильным вузом в КР.

Университет, возглавляемый Эскиндаровым, - одно из старейших высших учебных заведений России, в котором занимаются подготовкой экономистов, финансистов и специалистов в смежных сферах. На данный момент в вузе обучается около 1,5 тысячи студентов из 63 стран, в их числе - 46 представителей Киргизии. По словам ректора, студенты из КР отличаются успехами в учебе и научной деятельности.

Сотрудничество между странами в образовательной сфере продолжается десятки лет. Россия помогает Киргизии с подготовкой квалифицированных специалистов в разных областях - от военного дела до технических направлений.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин: Россия нацелена на укрепление связей с Киргизией

Сейчас в вузах РФ обучаются несколько тысяч студентов из республики, часть их - за счет российского бюджета, по линии Россотрудничества.

Высшие учебные заведения России ежегодно проводят в республике так называемые выставки-ярмарки, которые позволяют абитуриентам из КР ознакомиться с возможностью поступить в тот или иной университет РФ. Участие в них принимают такие высшие учебные заведения, как Томский политехнический и Томский государственный университеты, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Кемеровский государственный институт пищевой промышленности, Кемеровский государственный университет, Костромская сельхозакадемия.

По оценкам Россотрудничества, самой большой популярностью у соискателей пользуются медицинские специальности. Огромный интерес у абитуриентов вызывают и направления, связанные с техническим образованием, что актуально для Киргизии. В их числе - строительство, энергетика, сельское хозяйство, хранение и переработка продуктов, создание крупных инфраструктурных объектов. Получив диплом, большинство возвращается на родину, где трудоустраивается на профильных предприятиях.

Между тем

Как заявил немногим ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в 2020-м в республике планируют предоставить больше квот на обучение в российских вузах. Глава представительства Россотрудничества в Киргизии Виктор Нефедов подтвердил "РГ", что количество бюджетных мест для жителей КР может увеличить с 370 до 500. При этом в республике наблюдается высокий конкурс при поступлении в вузы РФ, в среднем восемь человек на место.

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