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Рубрика: В мире

Русская гуманитарная миссия укрепляет позиции России на Балканах

Текст: Александр Борисов (Восточное Сараево, Республика Сербская)
Русская гуманитарная миссия (РГМ) продолжает успешно реализовывать проекты в Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), направленные на укрепление единства русского и сербского народов, популяризацию здесь русского языка. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал генеральный директор РГМ Алексей Полковников, прибывший на открытие современного лингафонного кабинета в Университете Восточного Сараево.
Генеральный директор РГМ Алексей Полковников. Фото: Александр Борисов / РГ Генеральный директор РГМ Алексей Полковников. Фото: Александр Борисов / РГ
Генеральный директор РГМ Алексей Полковников. Фото: Александр Борисов / РГ

Первым делом Полковников обратил внимание на тот факт, что крайне приятно видеть при входе в университет табличку с надписью "Центр русского языка". "Работа Русской гуманитарной миссии на Балканах началась пять лет назад: с момента открытия здесь нашего представительства, - указал он. - Она строится по трем основным направлениям - медицина, образование и проекты повышения качества жизни. Конечно, в данном регионе мы делаем акцент на медицинских и образовательных проектах. Под образовательными проектами мы подразумеваем все, что связанно с русским языком - это и книги, и образовательные процессы, это и мастер-классы для повышения квалификации преподавателей со стороны ведущих специалистов российских вузов. В среду мы открыли здесь современный лингафонный кабинет. РГМ имеет хороший опыт открытия классов русского языка в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях, которые отвечают всем современным требованиям. Постоянно пополняем местные библиотеке классической русской литературой".

Фото: Александр Борисов / РГ
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Следует также напомнить, что благодаря усилиям РГМ, посольства РФ в Сараево и декана философского факультета Университета Восточного Сараево, профессора Драги Мастиловича при вузе был открыт Центр русского языка. "Данный Центр позволяет нашим студентам не только быстрее и лучше овладеть русским языком, но и получить знания об истории, культуре и духовности России, - поделился с корреспондентом "РГ" своими впечатлениями декан. - В этом контексте помощь, которую наш университет получает со стороны Русской гуманитарной миссии, является драгоценной. Отмечу, что благодаря РГМ к нам приехал российский преподаватель - русист, кандидат филологических наук Илья Тяпков. В перспективе у нас запланировано более широкое ознакомление обучающихся со всеми аспектами жизни в РФ".

При этом профессор Мастилович не забывает напоминать и о том, что заслуги знаменитых уроженцев Герцеговины в развитии российской культуры и истории сложно переоценить. В качестве примера, по его мнению, достаточно лишь указать тот факт, что граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич привез в подарок Петру Великому прадеда великого поэта Александра Пушкина, одного из основоположников современного русского языка.

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