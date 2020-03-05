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05.03.2020 20:55
Рубрика: Спорт

На траве, на льду и на паркете

Самые интересные спортивные трансляции на выходные 6-9 марта
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8103)
На этапе Кубка мира в Чехии биатлонисты впервые в истории будут соревноваться без зрителей - из-за коронавируса. Фото: AP На этапе Кубка мира в Чехии биатлонисты впервые в истории будут соревноваться без зрителей - из-за коронавируса. Фото: AP
На этапе Кубка мира в Чехии биатлонисты впервые в истории будут соревноваться без зрителей - из-за коронавируса. Фото: AP

6 марта, пятница, "Матч ТВ"

15.20. Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирск) - "Автомобилист" (Екатеринбург). Плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч серии до четырех побед по схеме "2-2-1-1-1". Прямая трансляция.

19.20. Биатлон. Этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Мужчины. Спринт 10 км. Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

19.55. Баскетбол. Евролига. "Химки" (Московская обл.) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция). Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

18.50. Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Ак Барс" (Казань). 1/8 финала. 3-й матч. Прямая трансляция.

"КХЛ HD"

19.15. Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва). 1/8 финала. 3-й матч. Прямая трансляция.

7 марта, суббота, "Матч ТВ"

13.55. Регби. Чемпионат Европы (D-2 на континенте). Россия - Румыния. Прямая трансляция.

15.55. Биатлон. Этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Женщины. Эстафета 4х6 км. Прямая трансляция.

18.50. Биатлон. Этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Прямая трансляция.

20.35. Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян). Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - "Сельта" (за гостей играет Федор Смолов). Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. Футбол. Чемпионат России. 21-й тур (из 30). "Оренбург" - "Арсенал" (Тула). Прямая трансляция.

16.15. Футбол. Чемпионат России. 21-й тур. Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Тамбов". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

17.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" (Мадрид) - "Севилья". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" - "Валенсия". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

20.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

15.55. Баскетбол. Единая лига. Регулярный чемпионат. "Нижний Новгород" - УНИКС (Казань). Прямая трансляция.

17.55. Волейбол. Мужчины. Суперлига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо-ЛО" (Лен. обл.). Прямая трансляция.

19.55. Волейбол. Женщины. Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал. Ответный матч. "Локомотив" (Калининградская обл.) - "Динамо" (Краснодар). Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

14.50. Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Барыс" (Казахстан). 1/8 финала. 4-й матч. Прямая трансляция.

17.20. Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Йокерит" (Финляндия). 1/8 финала. 4-й матч. Прямая трансляция.

"КХЛ HD"

14.15. Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омск). 1/8 финала. 4-й матч. Прямая трансляция.

16.50. Хоккей. КХЛ. "Витязь" (Мос. обл.) - СКА (Санкт-Петербург). 1/8 финала. 4-й матч. Прямая трансляция.

8 марта, воскресенье, "Матч ТВ"

13.35. Биатлон. Этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Женщины. Масс-старт 12,5 км. Прямая трансляция.

15.35. Биатлон. Этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Мужчины. Масс-старт 15 км. Прямая трансляция.

18.55. Футбол. Чемпионат России. 21-й тур. "Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" (Севилья) - "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. Футбол. Чемпионат России. 21-й тур. "Рубин" (Казань) - "Крылья Советов" (Самара). Прямая трансляция.

16.25. Футбол. Чемпионат России. 21-й тур. ФК "Сочи" - "Урал" (Екатеринбург). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

19.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" - "Ювентус" (Турин). Прямая трансляция.

22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" (Рим) - "Сампдория" (Генуя). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

17.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" (Мюнхен) - "Аугсбург". Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

13.20. Хоккей. КХЛ. "Сибирь" - "Автомобилист" (Екатеринбург). 1/8 финала. 4-й матч. Прямая трансляция.

16.50. Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний Новгород) - ЦСКА (Москва). 1/8 финала. 4-й матч. Прямая трансляция.

"КХЛ HD"

16.45. Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва). 1/8 финала. 4-й матч. Прямая трансляция.

9 марта, понедельник, "Матч ТВ"

14.55. Баскетбол. Единая лига. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА (Москва). Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

12.25. Футбол. Чемпионат России. 21-й тур. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - ЦСКА (Москва). Прямая трансляция.

15.55. Футбол. Чемпионат России. 21-й тур. "Спартак" (Москва) - ФК "Краснодар". Прямая трансляция.

18.55. Футбол. Чемпионат России. 21-й тур. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ФК "Уфа". Прямая трансляция.

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