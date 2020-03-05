Сбербанк запустит образовательную платформу для школ

Сбербанк планирует запустить образовательную платформу для обучения детей. Она уже проходит закрытое тестирование в 15 российских школах, но уже в этом году к ней подключится более 100 образовательных организаций. Об этом на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

В основе платформы - система персонализированного обучения, которая позволит выстраивать для каждого ребенка индивидуальную траекторию. Более того, благодаря технологиям искусственного интеллекта, система будет автоматически отслеживать успехи и трудности каждого ученика.

"Я против экзаменов, я против домашней работы. Я их ненавидел, когда учился в школе. Конечно, все это должно остаться в прошлом, - заявил Герман Греф. - Школа должна быть наполнена тремя вещами: образованием, наукой и практикой. Школьникам еще не испортили мозги - они действительно могут заниматься наукой, могут выдавать потрясающие идеи. Проектную деятельность в школе нужно приземлять на практику".

Как это может выглядеть? По мнению главы Сбербанка, высокотехнологичный бизнес должен ставить школьникам реальные - суперинтересные задачи - в формате игры. А итогом этой игры должен стать реальный продукт, который можно выпустить на рынок. К примеру, прямо сейчас проходит финал Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилю "Искусственный интеллект". Ребята пытаются предсказать расходы клиентов банка на будущую неделю, основываясь на обезличенных данных 50 тысяч реальных людей. Это абсолютно практическая задача, над которой работают взрослые специалисты по большим данным. Цель - сформировать персональные финансовые рекомендации для каждого человека. Школьники-победители получат 100 баллов к профильному ЕГЭ, сертификаты на 500-150 тысяч рублей и стажировку в Сбербанке.