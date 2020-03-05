Силуанов назвал отмирающие профессии в России

В связи с развитием новых технологий такие профессии, как охранники и бухгалтеры стали отмирать в нашей стране. Такое мнение высказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Отмирает целый ряд профессий, - отметил глава Минфина. - Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться".

Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется. "Вместо пяти охранников можно иметь одного", - цитирует ТАСС слова министра финансов РФ.

Еще одна тенденция, которую отметил Силуанов, - увеличение разрыва между бедными и богатыми слоями населения. По мнению главы Минфина, причиной этого стало также внедрение новых технологий и искусственного интеллекта, которое дает новые возможности, но при этом ставит под угрозу существование многих специальностей.