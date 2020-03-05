Новости

В ТиНАО устраняют последствия слива керосина в пруд 20:06
Синоптик пообещал россиянам "малиновое" лето 20:01
В Одессе прихожане и священники ПЦУ и Киевского патриарха устроили драку 19:58
Путин поручил ограничить использование участков с останками погибших воинов 19:48
Названы любимые фильмы российских женщин 19:48
Опыты на мышах показали эффективность детских прививок против рака 19:38
У бывшего футболиста сборной Дании диагностировали коронавирус 19:23
В Кировской области экстренно приземлился вертолет санавиации 19:20
Путин поручил заняться инвентаризацией налоговых льгот 19:14
Зима в Европе оказалась самой теплой за полтора века 19:14
Станции "розовой" ветки столичного метро закроют с 20 по 24 марта 19:09
В России введут единый порядок обеспечения жильем инвалидов и ветеранов 19:00
Из Ярославля в Москву поедет "Ласточка" 18:57
Украинской певице пришлось оправдываться за похвалу в адрес Little Big 18:54
Президент Беларуси вручил Матвиенко орден Франциска Скорины 18:43
Банк ДОМ.РФ получит право привлекать на депозиты бюджетные деньги 18:40
Топ-10 лучших кроссоверов в России, которые покупали в феврале 18:33
"Аэрофлот" отменил рейсы в Гонконг 18:31
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике 18:26
В Костроме возбудили дело о похищении дочери полицейского 18:22
В Калининграде полицейский ответит в суде за смерть задержанного 18:15
Число посетителей в Эрмитаже уменьшил коронавирус 18:06
Генсек ООН оценил инициативу Путина о саммите "пятерки" Совета Безопасности 17:59
Главным местом проведения "Тотального диктанта" станет Эрмитаж 17:52
ОПЕК снизил прогноз роста спроса на нефть более чем в два раза 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 20:01
Рубрика: Общество

Синоптик пообещал россиянам "малиновое" лето

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Грядущее лето будет жарче обычного на 1-2 градуса. Такой сезон синоптики называют "малиновым" - по преобладающему цвету прогностических температурных карт. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: istock
Какой будет погода на 8 Марта и связано ли тепло с изменением климата

По мнению эксперта, летом в средней полосе России воцарится "зона идеального климатического комфорта" - то есть, погода будет исключительной и для здоровья, и для отдыха.

"В целом нормальное лето с короткими ливневыми дождями и грозами - обычная история для этого сезона", - сообщил Тишковец. Дефицит осадков он прогнозирует только в июле.

В то же время весной в России будет наблюдаться аномальная для этого времени года погода - температура воздуха будет стабильно превышать норму.

Впрочем, по мнению специалиста Московского метеобюро Татьяны Подзняковой, после теплых зим обычно следовало холодное лето, поэтому давать долгосрочные прогнозы о лете пока рано, отмечает агентство.

Теплая погода может остановить распространение коронавируса
Общество Ежедневник Погода

Главное сегодня

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
В штабе по борьбе с COVID-19 сообщили о новом случае заражения в России
В России сформируют запас незарегистрированных лекарственных препаратов
АТОР: Коронавирус грозит миллиардными убытками участникам туристского рынка
Коронавирус. Хроника распространения
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье