Синоптик пообещал россиянам "малиновое" лето

Грядущее лето будет жарче обычного на 1-2 градуса. Такой сезон синоптики называют "малиновым" - по преобладающему цвету прогностических температурных карт. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По мнению эксперта, летом в средней полосе России воцарится "зона идеального климатического комфорта" - то есть, погода будет исключительной и для здоровья, и для отдыха.

"В целом нормальное лето с короткими ливневыми дождями и грозами - обычная история для этого сезона", - сообщил Тишковец. Дефицит осадков он прогнозирует только в июле.

В то же время весной в России будет наблюдаться аномальная для этого времени года погода - температура воздуха будет стабильно превышать норму.

Впрочем, по мнению специалиста Московского метеобюро Татьяны Подзняковой, после теплых зим обычно следовало холодное лето, поэтому давать долгосрочные прогнозы о лете пока рано, отмечает агентство.